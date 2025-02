OM : Réunion en vue, Pablo Longoria prêt à secouer la FFF !

Alors que Pablo Longoria risque d’être lourdement sanctionné pour ses propos acerbes contre l’arbitrage, l’OM prépare sa riposte. Une réunion tendue à la FFF s’annonce, où le club marseillais compte bien faire entendre sa voix.

L’OM en croisade contre l’arbitrage et réclame une reforme

Malgré la tempête médiatique et les critiques qui s’abattent sur Pablo Longoria après ses graves accusations contre l’arbitrage, l’Olympique de Marseille ne ne compte pas en rester là. L’Equipe rapporte en effet que e club phocéen prévoit de remettre le sujet sur la table lors d’une réunion de la Fédération française de football (FFF) le 3 mars.

L’OM semble déterminer à secouer la FFF pour obtenir des changements profonds. Son approche est ainsi axée sur une réforme du système d’arbitrage, plutôt que sur les accusations de corruption. « On réclame une réforme de l’arbitrage. On ne peut plus accepter ce système, cette opacité. On ne veut pas s’écraser », a déclaré une source interne au club.

Pablo Longoria regrette déjà ses propos

Par ailleurs, la direction de l’OM défend son président, expliquant que Pablo Longoria voulait surtout pointer du doigt des « comportements douteux » et un « manque de clarté » dans les règles, et non parler d’argent ou viser une personne en particulier. Conscient qu’une lourde sanction plane dorénavant sur sa tête, le dirigeant regretterait le choix de ses mots, prononcés sous le coup de la colère après la défaite à Auxerre.

Selon son entourage, Pablo Longoria regrette le terme de "corruption" et ne le pensait pas dans ce sens !



"Il l'a dit en pensant en espagnol, ça se rapproche plus du favoritisme. Il n'évoquait pas du tout un système d'achat généralisé des arbitres."



(@laprovence)

Quoi qu’il en soit, cette approche de l’OM montre une volonté de ne pas céder face à la polémique et de porter le débat en haut lieu. Reste à savoir si cette initiative portera ses fruits.