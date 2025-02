Ligue des Champions : Luis Enrique (PSG) répond à Arne Slot (Liverpool)

Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité de Liverpool après le tirage au sort de l’UEFA. À la suite de son homologue des Reds, Arne Slot, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a évoqué ce choc à venir.

PSG – Liverpool : Arne Slot prévient, « un défi que nous attendons avec impatience »

Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, vendredi passé, en Suisse, Arne Slot, le manager de Liverpool, a livré ses impressions sur le choc à venir contre le Paris Saint-Germain.

« À ce stade de la compétition, la qualité des adversaires est forcément très élevée et avec le PSG, nous rencontrons une équipe et un club au riche pedigree européen. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec brio en début de semaine, grâce à une large victoire contre Brest (7-0), et ils ont obtenu d’excellents résultats lors de la phase de groupes, en battant Stuttgart, Manchester City, Gérone et Salzbourg.

Comme nous, le Paris SG est en tête de son championnat national et bénéficie d’une longue série d’invincibilité. Cela nous donne une idée précise du défi qui nous attend, mais c’est aussi un défi que nous abordons avec impatience, conscients que nous méritons pleinement d’être en huitièmes de finale », a déclaré le technicien néerlandais. Une double confrontation que Luis Enrique attend aussi avec impatience.

Luis Enrique : « Le PSG est prêt à affronter n’importe quelle équipe »

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé face à l’OL (3-2), dimanche soir, au Groupama Stadium, confortant davantage son avance en tête du classement, avec notamment 13 points d’avance sur son dauphin, l’OM.

Après la rencontre, Luis Enrique a exprimé sa confiance pour la suite, soulignant surtout la capacité de son équipe à gérer des matchs compliqués face à des adversaires combatifs. Pour le prochain choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, le 5 mars au Parc des Princes et le 11 à Anfield, le coach espagnol assure que ses garçons sont prêts pour le défi.

« Le terrain n’était pas parfait, c’était un problème pour les deux équipes, car nous essayions de jouer. Mais je crois que nous sommes dans une très bonne phase. Je me sens très confiant pour Liverpool. Nous sommes prêts », a prévenu Luis Enrique.