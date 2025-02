Stade Rennais : Le calvaire continue pour Steve Mandanda à Rennes !

Le gardien de but du Stade Rennais, Steve Mandanda, va retrouver le banc après la rencontre face au Stade de Reims. Le gardien numéro 1 du SRFC, Brice Samba, est de retour après sa suspension.

Stade Rennais : Brice Samba de retour au SRFC, Steve Mandanda sur le banc

Depuis l’arrivée de Brice Samba, en provenance du RC Lens durant le mercato hivernal, Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire indiscutable. Le gardien international français a été relégué sur le banc, car ses performances sont jugées moins convaincantes.

Après une première partie de saison, l’ancien portier de l’Olympique de Marseille se retrouve contraint d’accepter un rôle de doublure au sein de l’effectif rennais. Dans une interview accordée à RMC Sport, Steve Mandanda a reconnu que cette situation est la conséquence directe de son niveau de jeu.

« Si j’avais été performant, il n’y aurait pas eu de débat, il n’y aurait pas eu besoin de réfléchir sur le poste de gardien de but. À partir du moment où j’ai une première partie de saison qui est plus que moyenne, où je coûte pas mal de buts et de points à l’équipe, c’est logique que cette réflexion existe au sein du club », a-t-il dit.

Steve Mandanda a profité de la suspension de Brice Samba pour disputer la rencontre face au Stade de Reims vendredi dernier en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Le Stade Rennais a remporté la victoire (1-0) grâce à un penalty transformé par Arnaud Kalimuendo.

Après avoir purgé maintenant sa suspension, Brice Samba devrait retrouver sa place de titulaire. Steve Mandanda va devoir cirer le banc et attendre une autre occasion pour disputer une nouvelle rencontre avec les Rouge et Noir. Pour le moment, l’international tricolore ne sait quand sa situation va s’améliorer. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait quitter le club et chercher un nouveau point de chute.