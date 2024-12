ASSE : Les premières indications d’Eirik Horneland sur le mercato de Saint-Etienne

Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l’ASSE, s’est exprimé au sujet du mercato hivernal. Or, la direction de l’AS Saint-Etienne préparait déjà ce mercato depuis des semaines avant sa nomination.

Eirik Horneland ne se focalise pas sur le mercato pour l’instant

L’ASSE a présenté son nouveau coach, Eirik Horneland, vendredi. Il succède à Olivier Dall’Oglio. Il s’est engagé avec les Verts jusqu’en juin 2027, soit pour deux saisons et demie. Le technicien norvégien sera présent dans les tribunes lors du match de l’AS Saint-Etienne face à l’Olympique de Marseille, dimanche (14h45), en 32e de finale de la Coupe de France. Il dirigera son premier entraînement le dimanche 29 décembre, lors de la reprise de l’ASSE, après une semaine de repos hivernal.

Interrogé en conférence de presse sur le recrutement hivernal, Eirik Horneland est resté évasif d’entrée de jeu. « Le mercato n’est pas mon principal objectif pour le moment. Je ne m’y intéresse pas pour l’instant », a-t-il répondu, avant d’ajouter : « Je dois apprendre à connaître les joueurs, les écouter et travailler avec eux. Nous avons une certaine obligation d’évoluer à court terme, compte tenu des chiffres (alarmants, ndlr) du classement. »

ASSE : Le nouvel entraîneur évoque un travail collectif pour renforcer les Verts

Le successeur d’Olivier Dall’Oglio sur le banc de l’ASSE a ensuite confirmé qu’il travaille en étroite collaboration avec les responsables du recrutement afin de renforcer l’équipe stéphanoise. « Pour le mercato, nous travaillons collectivement et main dans la main avec la direction », a déclaré Eirik Horneland.

Pour finir, le nouveau coach de Saint-Etienne s’est projeté sur l’équipe qu’il compte mettre en place pour redresser la situation : « Mon but est de construire une équipe enthousiasmante. Nous sommes convaincus que nous avons ce qu’il faut dans l’équipe, avec de grandes capacités techniques, ce qui va nous permettre de bien travailler. »

Rappelons que l’ASSE est 16e, donc barragiste, avec seulement 13 points sur 45 possibles, après 15 journées de championnat. Elle possède la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1 avec 34 buts concédés et la plus faible attaque avec 12 buts marqués en 15 matchs disputés. La tâche qui attend Eirik Horneland est donc lourde.