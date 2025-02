OM : Les vérités sur la nomination de Jérémy Stinat face à Auxerre

Pourquoi l’arbitre Jérémy Stinat était au sifflet lors du match entre Auxerre et l’OM ? Des précisions sont apportées sur ce choix, au cœur des polémiques après cette rencontre.

La désignation de Jérémy Stinat ne souffrait d’aucune contestation

La défaite de l’OM face à Auxerre (3-0) a engendré une nouvelle polémique. Le club marseillais, par la voix de son président Pablo Longoria, s’est plaint de l’arbitrage de Jérémy Stinat, l’accusant de « corruption » et critiquant certaines décisions, notamment l’expulsion de Derek Cornelius.

Pourtant, la désignation de M. Stinat pour ce match ne souffre d’aucune contestation selon une source de la FFF interrogée par RMC Sport. La suspension de Mehdi Benatia, qui avait eu des divergences avec Stinat lors du match contre le LOSC en Coupe de France, a été prononcée par la commission de discipline et non par l’arbitre directement. « Stinat était totalement compétent et opérationnel pour officier lors de cette rencontre », a indiqué cette source.

🚨 Les arbitres pour le match de Samedi face à l’AJ Auxerre 🔴🟡



Arbitre central : Jeremy Stinat

Assistants : Christophe Mouysset

François Boudikian

Assistant Vidéo : Jérôme Brisard

De plus, lors du match OM-LOSC, l’arbitre Jérémy Stinat n’a eu aucun problème avec les joueurs. « Avec les acteurs, ça se passe bien pour la plupart des arbitres, le problème, c’est avec les dirigeants ». Les accusations graves de Pablo Longoria et les réactions qu’elles ont suscitées mettent en lumière la tension autour de l’arbitrage en Ligue 1.

Mais si les dirigeants ont le droit de contester certaines décisions, il est important d’éviter de remettre en cause l’intégrité des arbitres sans preuve concrète. En clair, si l’OM s’est plaint de l’arbitrage, la Fédération assure que l’arbitre était compétent et que sa nomination ne posait aucun problème…