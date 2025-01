OM : Mehdi Benatia suspendu, son avocat dénonce une décision « indigne » 

Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, a écopé de trois mois de suspension ferme, plus trois mois avec sursis, après son altercation lors du match contre Lille en Coupe de France. Son avocat, Me Mathias Chichportich, s’insurge contre une sanction jugée « disproportionnée et injuste ».

Depuis l’annonce de la sanction, l’Olympique de Marseille et Mehdi Benatia crient à l’injustice. Son avocat, Me Mathias Chichportich, s’est exprimé sur RMC dans Rothen s’enflamme, dénonçant une décision « indigne ». Il a notamment révélé un état d’esprit plein de colère et d’acharnement chez son client, le directeur du football de l’OM.

« Il y a de la colère, de la stupéfaction, un immense sentiment d’injustice et d’acharnement. Cette décision est incohérente et disproportionnée. Je fais ce métier depuis 15 ans et je n’ai jamais vu un tel déséquilibre. Les valeurs du sport reposent sur l’égalité, et ici, ce principe est bafoué. », a-t-il déclaré.

En cause, la différence de traitement entre Mehdi Benatia et Olivier Létang, président du LOSC, impliqué dans la même altercation. Alors que l’ancien défenseur marocain est lourdement sanctionné, Létang n’écope que d’un mois de suspension ferme.

Un verdict basé sur des ressentis plus que sur des faits ?

L’avocat de Benatia pointe du doigt une procédure jugée expéditive et un verdict reposant davantage sur des impressions que sur des preuves tangibles. « L’arbitre a dit qu’il s’était senti menacé par Benatia. Mais doit-on vraiment accorder autant d’importance à un ressenti alors que les images sont claires ? Benatia ne fait que pointer un doigt vers la surface, ce n’était ni menaçant ni agressif. Il a tenté d’apaiser la situation, et pourtant, il est le plus sanctionné. », s’indigne Me Chichportich.

Il remet aussi en question l’impartialité des décisions arbitrales et disciplinaires : « Pourquoi le quatrième arbitre se sent-il menacé par Benatia et pas par d’autres ? Il y a un vrai problème d’interprétation. »

L’OM prêt à aller jusqu’au tribunal administratif

Loin d’accepter cette sanction infligée à Mehdi Benatia sans broncher, l’Olympique de Marseille a décidé de faire appel et d’épuiser toutes les voies de recours possibles. « Nous irons jusqu’au bout. Cette décision porte atteinte à la justice disciplinaire. Nous irons devant le tribunal administratif si nécessaire, mais nous ne laisserons pas cette injustice impunie. », affirme l’avocat.

L’affaire Benatia risque donc de se prolonger devant les instances supérieures, alors que Marseille espère obtenir une réduction de la sanction. Une bataille juridique s’annonce, et le club phocéen compte bien se défendre jusqu’au bout.