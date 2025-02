OM : Pablo Longoria victime d’une forme d’acharnement en Ligue 1 ?

Les arbitres français sont vent debout contre Pablo Longoria. Le président de l’OM est-il devenu le symbole de tous les maux de l’arbitrage ? Certains dénoncent un traitement disproportionné.

OM : Pablo Longoria sanctionné plus durement que les autres présidents ?

Suite à son coup de sang contre le corps arbitral, Pablo Longoria a reconnu son erreur et présenté ses excuses pour avoir évoqué l’existence de corruption en Ligue 1. Malgré ce mea culpa, le président de l’OM devra répondre de ses paroles devant la commission de discipline de la LFP ce mercredi.

Outre une suspension de longue durée, Pablo Longoria pourrait également être privé de son siège au sein du conseil d’administration de la LFP. De lourdes sanctions sont donc attendues afin de mettre un terme à ce type de comportements dans le championnat de France. Cependant, un ancien cadre de l’arbitrage français, contacté par RMC Sport, appelle à une plus grande cohérence dans les réactions.

Sous couvert de l’anonymat, il souligne que d’autres présidents de clubs critiquent régulièrement les arbitres sans susciter autant d’indignation. « Je veux bien comprendre qu’on estime que Pablo Longoria n’avait pas à dire ça. Mais je trouve qu’on est beaucoup moins véhément avec les autres présidents de Ligue 1 qui toutes les semaines critiquent et fracassent les arbitres de Ligue 1. Depuis hier soir, je regarde un florilège des réactions, plusieurs d’entre eux sont les premiers à taper sur les arbitres tout au long de la saison », a-t-il indiqué.

Cette polémique autour de Pablo Longoria soulève la question du traitement équitable des dirigeants de clubs et de la nécessité d’une plus grande cohérence dans les réactions face aux critiques envers l’arbitrage. Quoi qu’il en soit, ses propos de Pablo Longoria ne resteront pas impunis. La LFP étudiera son cas et rendra sa sentence dans les jours à venir.