PSG Mercato : Ademola Lookman prépare son transfert au Paris SG ?

Tout proche de signer au PSG l’été passé, Ademola Lookman est finalement resté à l’Atalanta Bergame. Mais pas pour longtemps puisque l’attaquant nigérian réclamer son transfert à l’issue de la saison. Une opportunité pour le Paris SG ?

Mercato PSG : Un départ inéluctable pour Ademola Lookman ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Ademola Lookman a de fortes chances de quitter les rangs de l’Atalanta Bergame à la fin de la saison. En froid avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, suite à une vive altercation, le Ballon d’Or Africain 2024 pense déjà à son futur club.

D’après la presse italienne, le Paris Saint-Germain fait partie des destinations les plus probables pour l’attaquant de 27 ans. Fan de l’international nigérian, Luis Campos suit attentivement ses traces depuis l’été passé et pourrait revenir à la charge dans quelques mois.

Son explosivité et sa capacité à dynamiter les défenses adverses font de lui une cible idéale pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. De son côté, Ademola Lookman serait toujours intéressé par l’ancien club de son idole Augustine Jay-Jay Okocha, malgré l’intérêt de Manchester United et Arsenal. Alors que son équipe est éliminé en 16e de finale de la Ligue des Champions, la tension entre le joueur et son coach confirme de plus en plus son prochain transfert.

Gian Piero Gasperini offre Lookmann sur un plateau d’or

Malgré un but inscrit en barrage de Ligue des Champions contre le FC Bruges, Ademola Lookman a manqué un penalty décisif, provoquant la colère de son coach, qui l’a publiquement critiqué en conférence de presse. En réponse, l’ancien ailier d’Everton, profondément blessé par les propos de son mentor, a réagi via les réseaux sociaux en dénonçant, notamment, des propos « profondément irrespectueux. »

Une sortie qui a acté le divorce entre les deux hommes, rendant quasi inévitable le départ de Lookmann, qui aurait même déjà réclamé son transfert en fin de saison. Selon les informations de TEAMtalk, le Paris SG serait toujours intéressé par les services du compatriote de Victor Osimhen, qui ne serait pas lui aussi fermé à l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Bien que le talent d’Ademola Lookman soit indéniable, son prix pourrait jouer un rôle déterminant dans son avenir. Initialement évalué à 55 millions d’euros par Transfermarkt, l’Atalanta serait désormais disposé à le céder pour une somme comprise entre 30 et 35 millions d’euros. Affaire à suivre…