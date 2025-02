Transfert Choc : Après Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen à un pas du PSG ?

Actuellement prêté à Galatasaray, Victor Osimhen devrait quitter définitivement le SSC Naples l’été prochain. L’attaquant nigérian pourrait même rejoindre son ancien coéquipier Kvicha Kvaratskhelia au PSG. Explications.

Mercato PSG : Les dessous du transfert manqué de Victor Osimhen

Annoncé tout proche de s’engager avec le Paris Saint-Germain, Victor Osimhen a été finalement prêté en Turquie, à Galatasaray, lors du mercato estival passé. Ces dernières heures, le journaliste Fabrizio Romano a dévoilé les coulisses du transfert manqué de l’ancien buteur lillois au PSG. Selon le spécialiste mercato, c’est bel et bien Luis Enrique qui a mis son véto à l’arrivée de l’attaquant de Naples.

L’entraîneur espagnol aurait dit non à Osimhen, préférant positionner Ousmane Dembélé dans l’axe de son attaque. Un choix payant puisque l’international français réalise une saison de dingue avec notamment 24 buts et 5 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues. Toutefois, le Paris SG pourrait reconsidérer la situation et revenir à la charge pour le Ballon d’Or Africain 2023.

Mercato : Le PSG prêt à frapper fort avec Osimhen ?

Pas dans les plans d’Antonio Conte, Victor Osimhen devrait définitivement quitter le Napoli à l’issue de la saison, afin d’éviter un départ libre en 2026. Et selon Fabrizio Romano, le PSG n’aurait pas tiré une croix sur le natif de Lagos. Avec 20 buts et 5 passes décisives en 26 matches cette saison, Victor Osimhen s’éclate à Galatasaray et Luis Campos aimerait le ramener en Ligue 1 l’été prochain.

Dans un article publié sur le site GiveMeSport, Romano annonce que Victor Osimhen devrait quitter Naples à la fin de la saison. « Il s’en va », écrit le journaliste italien. Une occasion en or pour le Paris SG puisque le principal concerné serait lui aussi intéressé par un transfert à Paris. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi devra mettre la main à la poche, la clause libératoire du joueur passant de 120 à 80 millions d’euros l’été prochain.