Mercato PSG : Daniel Riolo confirme un départ au Paris SG !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, les choses se précisent au PSG. Selon Daniel Riolo, le Paris SG aurait d’ores et déjà acté un départ colossal au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani va partir

Recruté à prix d’or à l’été 2023, Randal Kolo Muani peine à s’imposer au Paris Saint-Germain. Titulaire à seulement deux reprises depuis le début de la saison, l’attaquant français voit son temps de jeu se réduire comme peau de chagrin. Alors que des rumeurs d’un départ dès cet hiver se font de plus en plus insistantes, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort ne devrait pas débuter la rencontre face à l’AJ Auxerre ce vendredi soir.

En effet, Gonçalo Ramos, l’autre recrue offensive phare du Paris Saint-Germain, semble avoir définitivement gagné la confiance de Luis Enrique. De retour d’une blessure contractée lors de la première journée du championnat, l’international portugais de 23 ans semble mieux correspondre au style de jeu souhaité par l’entraîneur espagnol. Le PSG se retrouve donc face à un dilemme.

Après avoir investi massivement sur le duo Kolo Muani – Gonçalo Ramos, le club parisien voit l’un de ses atouts majeurs rester sur le banc. Et d’après Daniel Riolo, il n’y a plus aucun doute possible sur l’avenir de l’ancien Nantais à Paris.

Photo : Randal Kolo Muani

« Kolo Muani va partir, une place devant va se libérer », a notamment déclaré le journaliste sportif sur les antennes de RMC Sport. Toujours selon la même source, Luis Enrique serait désormais ouvert à l’arrivée d’un nouveau calibre au poste de numéro 9.

Victor Osimhen finalement au PSG cet hiver ?

Alors que le Paris Saint-Germain semblait satisfait de son effectif en début de saison, la situation a évolué ces derniers mois. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, aurait exprimé en interne son souhait de renforcer certaines positions de son équipe. Selon RMC Sport, le technicien espagnol souhaiterait notamment renforcer l’attaque parisienne. Le nom de Victor Osimhen, l’attaquant napolitain, revient avec insistance. Daniel Riolo a confirmé cette information dans l’After Foot, évoquant des discussions sérieuses entre les deux clubs.

« Luis Enrique revient sur ce qu’il avait dit, il veut du renfort. Il se rend compte qu’il a eu tort. Notamment sur un dossier dont il ne voulait pas cet été, à savoir Victor Osimhen qui a un prix beaucoup moins élevé. L’été dernier, De Laurentiis réclamait 220M€ pour Osimhen et Kvaratskhelia. Maintenant c’est fini ce package. Et il pourrait y avoir une ouverture cet hiver, ça discute de manière assez sérieuse », a expliqué Riolo. Reste maintenant à savoir si cette rumeur se confirme lors du mercato hivernal.