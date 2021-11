PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi vers un rétropédalage à 47M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2021 à 19:01

Nasser Al-Khelaïfi veut continuer à renforcer le PSG. Le club de la capitale est ainsi cité sur une piste surprenante évaluée à 47M€.

Al-khelaïfi veut corriger une erreur de jugement

Avec la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille intensément en coulisses afin de renforcer l’attaque de l’équipe de Mauricio Pochettino dans les mois à venir. Si plusieurs noms de joueurs étrangers sont régulièrement associés au PSG, notamment Mohamed Salah (Liverpool), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lorenzo Insigne (Naples) et Karim Ayedemi (Salzbourg), Nasser Al-Khelaïfi envisagerait sérieusement le retour d’un ancien Titi qui brille depuis son départ il y a deux ans.

En effet, d’après les informations de Sport Bild, le président du Paris SG aimerait rapatrier Christopher Nkunku l’été prochain. Étincelant sous le maillot du RB Leipzig avec notamment 11 buts et 7 passes en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’international espoir tricolore de 23 ans semble avoir convaincu son club formateur. Le média allemand assure même que des émissaires du président parisien ont récemment pris des renseignements auprès des dirigeants de Leipzig sur la situation de l’enfant de Lagny-sur-Marne. Mais l’affaire est encore loin d’être gagnée pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Grosse bataille à venir pour Nkunku ?

Après l’avoir vendu durant l’été 2019 pour 13 millions d’euros, le Paris Saint-Germain veut faire revenir Christopher Nkunku à la maison. Si le principal concerné se dit ouvert à un tel scénario, le leader de la Ligue 1 n’est pas seul sur cette piste. En effet, Sport Bild précise que la Juventus Turin, Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont également renseignés sur un possible transfert de Nkunku. Alors que Kylian Mbappé, dont le contrat expire le 30 juin prochain n’a toujours pas prolongé, le PSG voit en Christopher Nkunku l'un de ses potentiels remplaçants.

Mais Nasser Al-Khelaïfi devra mettre la main à la poche puisqu’au contraire de plusieurs de ses coéquipiers à Leipzig, le milieu de terrain offensif français ne dispose pas de clause libératoire dans son contrat qui court jusqu’au 30 juin 2024. Le club intéressé devra donc négocier avec le RB Leipzig et le site spécialisé Transfermarkt annonce déjà qu’il faudra au moins 47 millions d’euros pour espérer un accord.

Nkunku laisse la porte ouverte à un retour au PSG

Formé au PSG à partir de 2011, Christopher Nkunku passe pro en 2015. Mais le jeune milieu offensif peine à se faire une place au milieu des stars de l’époque. Sa situation s’aggrave à partir de l’été 2017 avec les arrivées de Kylian Mbappé et Neymar Jr. Désireux d’obtenir plus de temps de jeu afin de poursuivre sa progression, le Titi parisien accepte de quitter son club formateur pour le RB Leipzig en juillet 2019. Mais l’ancien protégé de Thomas Tuchel n’a pas oublié le Paris SG.

Aujourd’hui en pleine réussite en Bundesliga, Nkunku rêve d’un retour dans sa capitale pour s’imposer et prouver aux Rouge et Bleu qu’ils s’étaient trompés sur son cas. Dans une interview accordée à Téléfoot, fin octobre, le numéro 18 de l’équipe de Leipzig a ouvertement avoué qu’il ne dit pas forcément « non » à un retour dans son club formateur.

« Avec Kimpembe on est ami, mais mercredi (en Ligue des Champions, NDLR) il n’y aura pas de copain, on sera adversaire. Mais ça ne changera en rien notre amitié. Mon passage au PSG m’a fait grandir. Il n’y a aucun regret. Ça m’a donné beaucoup d’expérience et ça, j’en suis fier. C’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas », a notamment expliqué Christopher Nkunku au micro de TF1. Reste maintenant à savoir si l’actuel 5e du championnat allemand voudra se séparer de sa perle française.

Affaire à suivre donc…