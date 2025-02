FC Nantes : Ce facteur X qui pourrait changer la saison du FCN

En difficulté ces dernières semaines, le FC Nantes a retrouvé des couleurs en battant le RC Lens (3-1). Un succès qui doit beaucoup à Moses Simon, véritable moteur offensif des Canaris cette saison.

Moses Simon, l’homme providentiel du FC Nantes

Si le FC Nantes peine à se stabiliser en Ligue 1, Moses Simon reste une valeur sûre. Face au RC Lens, l’ailier nigérian a encore été décisif avec un but et une passe décisive. Ce qui lui permet de porter son bilan à 6 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison. C’est près de la moitié (46%) des réalisations nantaises cette saison.

Son influence sur le jeu offensif des Canaris est indéniable et Antoine Kombouaré en a pleinement conscience. « Il donne de la force, de l’énergie à ses copains quand il est sur le terrain. Il sait donner de la voix, parce qu’il est petit mais il a beaucoup de caractère, il ne se laisse pas marcher dessus », déclarait le Kanak en août dernier.

Avec sa vitesse, sa technique et sa capacité à faire la différence en un contre un, Simon est une menace permanente pour les défenses adverses. Il représente une véritable bouffée d’oxygène pour le FC Nantes, capable de débloquer des situations complexes à tout moment.

Un élément clé pour assurer le maintien au FC Nantes

Dans une lutte acharnée pour le maintien, la présence d’un joueur aussi influent que Moses Simon est un atout majeur. Son impact dans les phases offensives est crucial, et sa régularité dans les performances pourrait bien faire basculer la balance en faveur des Canaris.

« Vous avez une équipe avec Simon et sans Simon, mais il faut qu’il le prouve encore cette saison », avait lancé Kombouaré. Une pression qui semble porter ses fruits.

Alors que Nantes s’apprête à défier l’OM au Vélodrome, Moses Simon devra une nouvelle fois être au rendez-vous pour espérer ramener un résultat positif. Avec un rôle toujours plus central dans le projet nantais, il pourrait bien être le facteur X qui changera le destin du FCN cette saison.