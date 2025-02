Angers SCO : Alexandre Dujeux entre déception et frustration après l’élimination en Coupe de France

L’aventure d’Angers SCO en Coupe de France s’arrête en quart de finale après une élimination cruelle face au Stade de Reims lors d’une séance de tirs au but. Après la rencontre, l’entraîneur Alexandre Dujeux a exprimé son amertume, oscillant entre déception et frustration.

Une première période décevante pour Alexandre Dujeux

Après avoir éliminé le RC Strasbourg en huitièmes de finale, Angers SCO réalisait jusqu’ici un parcours remarquable en Coupe de France. Pourtant, face au Stade de Reims, l’entame de match a laissé un goût amer à Alexandre Dujeux, qui n’a pas caché sa déception :

« Les deux premiers mots qui me viennent à l’esprit sont déception et frustration. Pour un match de Coupe, on a été un peu timides en première mi-temps. On manquait de spontanéité, on a eu trop de déchets techniques et on n’avançait pas assez. »

Une seconde période plus aboutie mais une élimination cruelle

Après la pause, le match a gagné en intensité, avec une équipe rémoise engagée, mais aussi une belle réaction d’Angers SCO. Cette montée en puissance a permis aux Angevins d’égaliser, portant le score à 1-1 à l’issue du temps réglementaire.

Photo : Alexandre Dujeux

« Ce fut beaucoup mieux en deuxième période : plus d’intensité, une meilleure maîtrise du ballon et de belles séquences de jeu. L’équipe a su prendre les choses en main, et cela faisait longtemps que je ne l’avais pas vue afficher un tel contrôle pendant une mi-temps complète », a analysé Alexandre Dujeux.

Grâce à plus de réactivité, d’engagement et d’envie dans les duels, Angers a réussi à pousser le match jusqu’à la séance des tirs au but. Mais à ce stade, le Stade de Reims s’est montré plus précis, s’imposant finalement 5-4. Une issue qui a laissé Alexandre Dujeux frustré :

« Ça nous a permis d’aller aux tirs au but, mais sortir de cette manière, c’est difficile à encaisser. Cette séance a été une véritable douche froide. »

Un regard tourné vers la suite

Malgré la déception, Alexandre Dujeux retient des éléments positifs, notamment la réaction de son équipe en seconde période : « Je retiens surtout notre belle deuxième mi-temps. » Le coach angevin tourne désormais la page et se projette sur le prochain match d’Angers SCO en Ligue 1, avec l’objectif de rebondir rapidement pour aller chercher le maintien.