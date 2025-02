OM : Pablo Longoria puni par la LFP, sa sanction dévoilée ?

L’OM retient son souffle. Après ses graves accusations contre l’arbitrage, le président Pablo Longoria est entendu ce mercredi devant la LFP et sa sanction semble déjà connue.

OM : Pablo Longoria suspendu au-delà de la saison en cours ?

Le jour du jugement est arrivé pour Pablo Longoria ! Ce mercredi, le président de l’Olympique de Marseille connaîtra sa sanction après la réunion de la commission de discipline de la LFP. Sans surprise, la sentence devrait être sévère. Le dirigeant marseillais risque une suspension de douze matchs pour comportement grossier et/ou injurieux, ainsi qu’une privation de son siège au conseil d’administration de la Ligue.

D’ailleurs, selon les informations recueillies par L’Equipe, Pablo Longoria devrait même être suspendu « au-delà de la saison en cours ». Malgré ses excuses publiques, il ne sera pas épargné. Son attitude et ses propos n’ont pas été du goût de l’instance disciplinaire, qui ne devrait pas faire de cadeau au président de l’OM. Mais Pablo Longoria n’est pas le seul dirigeant marseillais dans le collimateur de la commission.

🚨🚨 Sans surprise, Pablo Longoria devrait être suspendu pour une longue durée, qui dépassera la saison en cours.



(L'Équipe)

Fabrizio Ravanelli convoqué lui-aussi par la LFP

Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de l’OM, est également convoqué pour des propos tenus après l’expulsion de Derek Cornelius. Qualifiant l’arbitrage de « scandaleux » et « honteux », il devra répondre de ses déclarations et encourt lui aussi de lourdes sanctions. Les décisions de la commission de discipline de la LFP concernant Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli sont attendues avec impatience.

C’est dans ce contexte tendu que l’équipe de Roberto De Zerbi se prépare à affronter le FC Nantes dimanche soir au Vélodrome. Une rencontre qui sera arbitrée par Stéphanie Frappart, dont la nomination ne suscite pas de vagues au sein du club marseillais. Reste à savoir si cette désignation apaisera les tensions et permettra à l’OM de se concentrer sur le jeu.