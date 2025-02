OM – FC Nantes : Stéphanie Frappart désignée, le syndicat des arbitres calme le jeu

La désignation de Stéphanie Frappart pour arbitrer la rencontre entre l’OM et le FC Nantes suscite déjà des réactions. Face aux critiques et aux tensions qui entourent l’arbitrage en Ligue 1, le syndicat des arbitres (SAFE) appelle au calme et défend son intégrité.

Un contexte explosif autour de l’arbitrage

Depuis plusieurs semaines, l’arbitrage en Ligue 1 est au cœur de la polémique, notamment après les propos virulents de Pablo Longoria à l’encontre des officiels. Malgré ses excuses, le président de l’OM fait l’objet d’une action collective en justice de la part des arbitres pour diffamation.

Dans ce climat tendu, la nomination de Stéphanie Frappart pour le choc entre l’OM et le FC Nantes n’a pas tardé à être critiquée sur les réseaux sociaux.

Comme l’a souligné Olivier Lamarre, président du SAFE, les contestations commencent souvent dès l’annonce de la désignation d’un arbitre. Stéphanie Frappart n’échappe pas à la règle, son nom suscitant immédiatement des interrogations et des suspicions avant même le coup d’envoi du match.

OM – FC Nantes : Stéphanie Frappart, une arbitre expérimentée face aux critiques

Malgré la pression, Olivier Lamarre se veut rassurant : « Une fois que Stéphanie va rentrer sur le terrain, elle sera dans sa bulle ». Arbitre de renommée internationale, Stéphanie Frappart a déjà dirigé des rencontres de haut niveau, dont une en Coupe du Monde masculine. Son professionnalisme et son expérience devraient lui permettre de gérer sereinement ce match sous haute tension.

Le patron du syndicat des arbitres insiste sur la nécessité de ne pas juger une désignation avant même le début de la rencontre. Il rappelle que les critiques envers les arbitres sont récurrentes et souvent basées sur des décisions passées, alimentant un climat de défiance peu constructif.

Un appel au respect et à l’apaisement

Au-delà de ce match, le SAFE dénonce le traitement systématique dont sont victimes les arbitres, notamment sur les réseaux sociaux. Olivier Lamarre appelle à plus de respect et de recul : « Pour le bien du foot, il faut qu’on respecte les uns et les autres ».

L’arbitrage, souvent pris pour cible, est un élément essentiel du jeu qui mérite davantage de considération. En attendant, Stéphanie Frappart se prépare à affronter cette nouvelle rencontre avec la rigueur qui la caractérise, malgré l’agitation qui entoure déjà son arbitrage.