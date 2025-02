Mercato OM : 75 M€, Mason Greenwood vers un transfert à Barcelone

La direction de l’OM pourrait réaliser une vente historique lors du prochain mercato d’été avec Mason Greenwood. Le FC Barcelone prépare déjà une offre XXL pour le recruter.

Mercato OM : L’énorme offre du FC Barcelone pour Mason Greenwood

Lors de la défaite de l’OM à Auxerre (3-0), Mason Greenwood est passé à côté de son match. Moins percutant et moins inspiré, le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille semble en manque de fraîcheur. Pourtant, ses performances sous le maillot phocéen – 15 buts inscrits et 4 passes décisives en 25 rencontres – s’avèrent prometteuses.

Ces statistiques témoignent de son importance dans le jeu de l’OM et attisent la convoitise de plusieurs grands clubs européens. Alors que le PSG et le Bayern Munich surveille de près sa progression à Marseille, le FC Barcelone s’invite également dans la bataille pour sa signature.

Le Barça est convaincu que Mason Greenwood a le profil ideal pour prendre la relève de Robert Lewandowski. D’ailleurs selon les indiscrétions de TEAMtalk, le club catalan serait prêt à débourser 75 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant anglais. Cette future proposition du FC Barcelone sera-t-elle concluante ?

Selon @TEAMtalk, le Barça pour remplacer Robert Lewandowski, serait prêt à payer 75M€ cet été pour Greenwood. — OManiaque (@OManiaque) February 26, 2025

Manchester United devrait toucher 50% du montant

Pour le moment, l’OM a bien sécurisé Mason Greenwood en lui faisant signer un contrat jusqu’en 2029. Le club dirigé par Pablo Longoria espère le conserver le plus longtemps possible, mais il sera difficile de refuser une telle offre pour son transfert, surtout en cas de non qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

De plus, l’OM ne sera pas le seul bénéficiaire de ce potentiel transfert. Le club formateur de Mason Greenwood, Manchester United, devrait toucher 50% de la transaction. Ce pourcentage pourrait même passer à 60% l’année prochaine en vertu d’une clause signée entre Marseille et Manchester United.

L’OM devra donc choisir entre vendre Mason Greenwood dès cet été pour en tirer le maximum d’argent, ou attendre une saison de plus en espérant que sa valeur marchande augmente encore pour reverser une plus grande partie de la somme aux Red Devils. L’attaquant de 23 ans devrait ainsi vivre un mercato très agité l’été prochain.