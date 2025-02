OM : L’arbitre Jérémy Stinat de retour au Vélodrome après les accusations ?

Malgré les graves accusations du président de l’OM, Pablo Longoria, l’arbitre Jérémy Stinat ne se laisse pas abattre. Il est déjà prêt à arbitrer un nouveau match de l’Olympique de Marseille.

OM : Jérémy Stinat garde le moral après le dérapage de Pablo Longoria

Le monde du football est parfois impitoyable. Jérémy Stinat, arbitre de Ligue 1, en a récemment fait les frais. Après le match Auxerre-OM (3-0), il a été la cible de vives critiques de la part des dirigeants marseillais, notamment du président Pablo Longoria. Ce dernier a même crié à la corruption, mettant en cause l’intégrité de l’arbitre.

Mais Jérémy Stinat a un moral d’acier. Loin de se laisser abattre par ces graves accusations, il a répondu avec dignité et professionnalisme. « Sur moi, tout glisse », a-t-il déclaré à L’Equipe, soulignant sa capacité à faire abstraction des critiques. Cependant, il a reconnu que les attaques personnelles, notamment les menaces de mort, étaient plus difficiles à supporter. « Ce qui m’embête le plus, c’est quand ça touche la famille, ça prend aux tripes », a-t-il confié.

Il est prêt à arbitrer un nouveau match de l’OM

Avant le match à Auxerre, Jérémy Stinat a découvert les pneus de ses voitures crevés devant son domicile. Bien qu’aucun lien direct avec sa profession n’ait été établi, une enquête a été ouverte pour dégradations sur véhicules. Malgré cette épreuve, l’arbitre de 46 ans a fait preuve d’une grande force de caractère. Il se dit d’ailleurs être prêt à arbitrer un nouveau match de l’OM si l’occasion se présente.

« Aucun problème pour être sur un match de Marseille. On a une vie et dès qu’on rentre sur un terrain on devient arbitre. Comme si on endossait un autre uniforme, une autre peau », a-t-il indiqué, ce qui témoigne de son professionnalisme et de sa personnalité.

Jérémy Stinat se dit prêt à arbitrer à nouveau l’OM si l’occasion se présente :



"Aucun problème pour être sur un match de Marseille. On a une vie et dès qu’on rentre sur un terrain on devient arbitre. Comme si on endossait un autre uniforme, une autre peau."



(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/smb0etlPDP — Infos OM (@InfosOM_) February 26, 2025

D’ailleurs, l’arbitre Jérémy Stinat sera de nouveau sur le terrain dès ce week-end. Il dirigera la rencontre du dimanche entre Angers et Toulouse. « Je me sens totalement en capacité de le faire, comme j’étais en capacité d’arbitrer à Auxerre, malgré tout ce qui s’est dit dans la semaine », a-t-il déclaré. L’arbitre semble ainsi prêt à vite tourner la page de cette polémique.