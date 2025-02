PSG : L’Arabie Saoudite veut Luis Campos, un contrat pharaonique sur la table !

Alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain, Luis Campos n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation concrète de la direction de Paris SG. Une attente qui pourrait profiter à l’Arabie Saoudite, prête à lui offrir un rôle stratégique avec un salaire astronomique à la clé.

PSG : Une offre saoudienne qui change la donne pour Luis Campos

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos s’est imposé comme un élément clé du projet parisien. Son travail aux côtés de Luis Enrique est salué par Nasser Al-Khelaïfi, qui a récemment exprimé son souhait de le voir prolonger. Pourtant, aucune offre officielle n’a encore été formulée, ce qui laisse planer l’incertitude sur son avenir.

Dans ce contexte, l’Arabie Saoudite est passée à l’offensive. Le pays du Golfe ambitionne de faire de Campos le grand architecte de sa sélection nationale en vue de la Coupe du monde 2034. Un projet d’envergure accompagné d’une proposition financière exceptionnelle : un contrat de 10 ans assorti d’un salaire annuel de 20 millions d’euros, soit un total de 200 millions d’euros.

Le PSG sous pression face à la concurrence

Si Luis Campos se plaît bien à Paris et accorde sa priorité au PSG, il n’ignore pas l’intérêt grandissant de plusieurs grands clubs européens. Arsenal et Chelsea suivent de près sa situation et auraient déjà pris contact avec son entourage. Ces convoitises mettent le PSG dans une position délicate : attendre pourrait signifier perdre son conseiller football au profit d’un autre projet ambitieux.

Avec une telle offre venue d’Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain doit réagir rapidement s’il souhaite conserver Luis Campos. Un départ du dirigeant portugais bouleverserait l’organisation sportive du club, qui a misé sur sa vision pour bâtir un projet à long terme.

Quel avenir pour Luis Campos ?

L’avenir de Luis Campos dépend désormais de la réactivité du club de la capitale. Tant que Paris n’a pas formulé de proposition claire, le risque de le voir céder à une offre extérieure, notamment celle de l’Arabie Saoudite, reste élevé. Passionné par son rôle à Paris, il pourrait choisir de rester si une prolongation satisfaisante lui est proposée.

Mais face à l’inaction du club et aux sollicitations de plus en plus pressantes, un départ n’est pas à exclure puisque le club aurait déjà lancé les pourparlers pour la succession du Portugais. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir du dirigeant portugais et pour la stabilité du PSG.