Mercato OL : Un important transfert se profile, le jackpot pour l’Olympique Lyonnais ?

L’OL pourrait toucher un important bonus sur un transfert réalisé il y a un an et demi. Le joueur vendu par le club rhodanien pourrait rejoindre un top club anglais avec à la clé un transfert d’envergure.

Mercato : Transfert record en vue pour Castello Lukeba, l’OL pourrait toucher 10 M€

L’OL avait inclus une clause dans le contrat de Castello Lukeba, lors de son transfert au RB Leipzig, conclu pour 34 millions d’euros, bonus compris. Plus précisément, le club rhodanien avait négocié un pourcentage à la revente du défenseur central, à savoir un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

Après une saison et demie en Bundesliga, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais suscite l’intérêt de grandes écuries de Premier League. Selon les informations de Sky Sports et de Bild, Liverpool, Manchester United et Chelsea seraient en lice pour le recruter. Le mercato estival s’annonce donc agité pour le néo-international français (1 sélection).

Conscient du budget colossal des clubs intéressés par son défenseur de 22 ans, le RB Leipzig aurait fixé son indemnité de transfert à 90 M€, alors que sa valeur est estimée à 50 M€ par Transfermarkt. Si le transfert de Castello Lukeba se concrétise à ce tarif, l’OL devrait toucher un peu plus de 10 M€.

Il convient cependant de noter que le prix indiqué est élevé et pourrait refroidir les ardeurs des Reds, des Red Devils et des Blues.