L'annonce était imminente, elle est désormais officielle. Castello Lukeba a signe dans son nouveau club après avoir passé avec succès sa visite médicale.

Mercato OL : Castello Lukeba désormais lié au RB Leipzig

Le défenseur de l'OL, Castello Lukeba, s'est officiellement engagé avec le RB Leizig ce vendredi, après avoir réussi sa visite médicale. Le joueur de 20 ans, formé à Lyon, est arrivé à Leipzig jeudi matin, moins de 72 heures après avoir convaincu John Textor de le transférer, selon les informations de L'Équipe.

Le dirigeant américain s'était pourtant fixé comme objectif de ne plus vendre ses meilleurs jeunes. Ce transfert qui va rapporter 34 millions d'euros, bonus compris, aux caisses de l'OL pourrait créer un effet boomerang et pousser certaines jeunes pépites à quitter le club. C'est notamment le cas de Bradley Barcola, dans le viseur du PSG et de Manchester City. Néanmoins, aucune offre écrite n'a été formulée pour l'ailier gauche, indispensable dans l'animation offensive lyonnaise.

La piste Saba Sazonov s'éteint à Lyon

Pour remplacer Castello Lukeba en charnière centrale, l'OL s'est intéressé au profil de Saba Sazanov. Le Géorgien de 21 ans évolue est lié au Dynamo Moscou jusqu'en juin 2024. Le club russe demande entre 3 et 4 millions d'euros pour le libérer. Si il y a trois semaines, L'Équipe indiquait que le joueur était partant pour rejoindre Lyon et s'apprêtait à signer un contrat de 5 ans.

L'imposant défenseur d'1m94 est suivi par Matthieu Louis-Jean, directeur de la cellule de recrutement, depuis maintenant deux ans. Si Sazanov aurait pu être un pion de premier choix dans la charnière de Laurent Blanc, la direction pensait plutôt à l'envoyer en prêt pendant un an du côté de Molenbeek, club appartenant à Eagle Football, galaxie de John Textor, pour qu'il engrange du temps de jeu pendant 6 à 12 mois.

Malheureusement, le dossier est désormais à l'arrêt. Les contraintes de la DNCG font que l'OL n'avait que 23 millions d'euros à dépenser sur ce mercato et en a déjà déboursé 14 millions. Les dirigeants lyonnais ne devraient donc pas injecter 3 millions pour un joueur qui partirait en prêt.