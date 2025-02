Mercato RC Lens : Le RCL dégote un phénomène malien

Le RC Lens et une formation de Premier League sont en lutte pour recruter un milieu de terrain malien. Le RCL se serait déjà renseigné sur la situation du joueur.

Mercato RC Lens : Moussa Kounfolo Yeo dans le viseur du RCL et Crystal Palace

Le RC Lens est fragilisé par les départs enregistrés lors du dernier mercato hivernal. Le club artésien reste sur une série noire de trois défaites consécutives en Ligue 1 et chute au classement. Les dirigeants du RCL s’activent déjà pour s’attacher les services d’un jeune milieu de terrain dès la prochaine fenêtre estivale.

Révélé au grand public depuis son arrivée au RB Salzbourg en 2022, Moussa Kounfolo Yeo, jeune milieu de terrain polyvalent âgé de 20 ans, suscite désormais un vif intérêt auprès de plusieurs formations européennes, dont le RC Lens. Remis d’une blessure, l’international malien brille de mille feux cette saison et accumule des statistiques impressionnantes.

Selon les informations d’Africafoot, les dirigeants du RCL auraient jeté leur dévolu sur la pépite malienne pour renforcer l’entrejeu de l’équipe entraînée par Will Still. Cette saison, Moussa Kounfolo Yeo a déjà disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec le RB Salzbourg, a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives.

Toujours selon cette source, les dirigeants du RCL auraient déjà entrepris des démarches préliminaires auprès de leurs homologues du club autrichien pour s’attacher les services du Malien lors du prochain mercato estival. Cependant, le RC Lens devra faire face à une rude concurrence pour boucler ce dossier.

Crystal Palace, club de Premier League, suivrait également avec attention l’évolution du jeune Malien. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Moussa Kounfolo Yeo est estimée à 8 millions d’euros par le site Transfermarkt.