OM : Une résolution prise après la sanction de Pablo Longoria !

La suspension de 15 matchs infligée à Pablo Longoria suscite diverses commentaires à Marseille. Mais la direction de l’OM tourne déjà la page de la polémique.

L’OM accepte la sanction de Pablo Longoria et tourne la page

Visiblement, l’Olympique de Marseille ne compte pas contester la lourde sanction infligée à Pablo Longoria. Après son coup de sang à Auxerre, où il avait accusé l’arbitrage de « corruption », le président de l’OM a écopé de 15 matchs de suspension. Une décision justifiée par la commission de discipline de la LFP par la gravité des propos, leur caractère inédit et les antécédents du dirigeant espagnol.

Cette lourde sanction fait l’objet de vifs débats dans la cité phocéenne. Car si certains la jugent très sévère, d’autres la trouvent à la hauteur du dérapage. L’OM, quant à lui, a choisi de ne pas faire appel, souhaitant ainsi clore rapidement cet épisode polémique. L’Equipe explique en effet que la direction marseillaise souhaite en finir avec l’épisode Auxerre et se concentrer sur la suite de la saison. Elle considère que la sanction aurait pu être plus lourde et préfère se montrer pragmatique.

Cette décision marque clairement une volonté de l’OM de se recentrer sur le sportif et d’apaiser les tensions avec le corps arbitral et les instances du football français. Le club dirigé par Pablo Longoria entend ainsi se concentrer sur la fin de saison et tourner la page de cette affaire, une preuve d’apaisement après les tensions des dernières semaines.