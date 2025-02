FC Barcelone : un chèque de 30,5 M€ dans les caisses du Barça avec ce départ !

Pour anticiper son mercato estival 2025, le FC Barcelone cherche activement à renflouer ses finances afin de disposer des ressources nécessaires pour recruter. Dans cette optique, le club catalan est sur le point de finaliser le départ de Vitor Roque, une opération qui devrait rapporter 30,5 millions d’euros.

D’après les informations de Fabrizio Romano, Vitor Roque est tout proche de s’engager avec Palmeiras, quittant ainsi le FC Barcelone. L’attaquant brésilien, actuellement prêté au Real Betis jusqu’à la fin de la saison, devrait voir son prêt être interrompu prématurément afin de retourner au Brésil.

Le FC Barcelone a conclu un accord avec Palmeiras pour un transfert estimé à 25,5 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 5 millions d’euros de bonus. De plus, les Blaugranas ont négocié un pourcentage sur une future revente de l’attaquant par le club brésilien. En contrepartie, le Barça devra verser une compensation financière au Real Betis pour la rupture anticipée du prêt avant le 30 juin.

Selon la même source, le transfert est quasiment finalisé, seuls quelques détails restent à régler avant que Vitor Roque ne rejoigne officiellement Palmeiras et le championnat brésilien.

🚨🟢 Palmeiras are closing in on Vitor Roque deal, almost done!



Agreement in place since last week with Barcelona for package worth over €25m fee plus sell-on clause.



Real Betis will get compensation options today, expected to give green light. pic.twitter.com/Oz5cEW5Rmf