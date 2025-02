Stade Rennais : Le vestiaire du SRFC prend une grande décision

Le vestiaire du Stade Rennais se mobilise pour enchaîner de nouvelles victoires afin de se qualifier pour une compétition européenne à la fin de la saison.

Stade Rennais : Le SRFC vise l’Europe à la fin de la saison

Le Stade Rennais renaît depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye, et livre de belles performances en Ligue 1 en cette seconde partie de saison. Le technicien sénégalais, arrivé en remplacement de Jorge Sampaoli, est en mission commando et met les stratégies en place pour permettre au club breton de rivaliser avec les grandes équipes de Ligue 1.

Habib Beye connaît des débuts tonitruants sur le banc du SRFC. Après deux victoires consécutives en Ligue 1 contre le RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée et face à l’AS Saint-Étienne (2-0) lors de la 21e journée, le Stade Rennais a chuté face au LOSC (2-0) lors de la 22e journée. Très vite, les Rouge et Noir se sont relevés et ont battu le Stade de Reims (1-0) lors de la 23e journée du championnat. Le SRFC monte au classement et pointe désormais à la 13e place.

L’objectif d’Habib Beye est de viser la qualification pour une compétition européenne à la fin de la saison. Les joueurs se sentent plus à l’aise et sont soudés derrière leur entraîneur. Dans une interview accordée au site officiel du club breton, l’attaquant rennais, Arnaud Kalimuendo, a indiqué que le nouvel entraîneur a transformé l’équipe et créé une belle ambiance au sein du vestiaire.

« L’ensemble du groupe a bien intégré les nouveaux, et les résultats positifs ont permis de faciliter ce processus… Je sens quelque chose qui se crée, notamment avec l’apport du coach qui a su instaurer un autre cadre de vie pour que l’on puisse s’exprimer », a-t-il dit.

Les joueurs du Stade Rennais prennent l’engagement de continuer à glaner des points pour permettre au club breton de surfer désormais sur les vagues du succès. « Quand on gagne trois matchs sur quatre, c’est le signe qu’un collectif commence à prendre forme. Il va falloir continuer car c’est sur la durée que l’on sera jugés », a ajouté l’attaquant tricolore.

Le prochain adversaire du Stade Rennais est la lanterne rouge de la Ligue 1, Montpellier HSC. Le choc aura lieu ce dimanche.