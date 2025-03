FC Nantes : Matthis Abline motivé plus que jamais avant l’OM

En pleine forme, Matthis Abline reçoit un coup de boost supplémentaire avant le choc entre le FC Nantes et l’OM au Vélodrome. Le jeune attaquant français est en effet désigné Canari du mois de février après des performances convaincantes.

FC Nantes : Un trophée mérité pour Matthis Abline

Face à une concurrence relevée, Matthis Abline s’est largement imposé dans le vote des supporters. Avec 53% des suffrages, il devance Moses Simon, Douglas Augusto et Johann Lepenant pour décrocher son premier trophée de Canari du mois cette saison. L’attaquant de 21 ans avait déjà remporté cette distinction en avril 2024, et cette nouvelle consécration confirme son excellente dynamique.

En février, Matthis Abline a été décisif à plusieurs reprises, en inscrivant 2 buts et en délivrant 1 passe décisive en seulement 4 matchs. Son apport offensif a été déterminant pour le FC Nantes, qui lutte pour s’éloigner de la zone dangereuse au classement.

Une confiance au maximum avant le déplacement à Marseille

Avec cette belle distinction en poche, Matthis Abline aborde le match face à l’OM avec une motivation décuplée. Le FC Nantes aura besoin de son attaquant français en pleine confiance pour espérer un résultat positif au Vélodrome, face à une équipe marseillaise qui reste redoutable à domicile.

Fort de son influence grandissante au sein du collectif nantais, le natif d’Angers semble prêt à enchaîner et à poursuivre sur sa lancée. Un nouveau but contre l’OM serait le meilleur moyen de confirmer son excellente forme et d’aider son équipe à décrocher un précieux résultat.