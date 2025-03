Classement ASSE : Reims s’effondre à Monaco, Saint-Etienne y voit une opportunité !

Alors que le Stade de Reims s’est incliné à Monaco (3-0), l’ASSE pourrait tirer profit de cette contre-performance lors de cette 24ᵉ journée de Ligue 1. Les Verts, toujours dans la zone rouge, ont une occasion en or de recoller au classement et de croire plus que jamais au maintien.

Le Stade de Reims coule, une aubaine pour l’ASSE

Avant cette 24e journée de championnat, Reims ne comptait que trois points d’avance sur l’ASSE, ce qui rend chaque résultat décisif dans la course au maintien. Malheureusement pour les Rémois, leur déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco s’est transformé en cauchemar. Mika Biereth a été le grand artisan de la victoire monégasque, avec un triplé en seulement 17 minutes (34ᵉ, 39ᵉ, 51ᵉ).

Face à un adversaire en quête de points pour les places européennes, les hommes de Samba Diawara n’ont jamais trouvé les solutions pour rivaliser. Dépassés par le rythme imposé par Monaco, ils concèdent une défaite qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le maintien.

Saint-Etienne doit saisir sa chance pour sortir de la zone rouge

Avec ce revers de Reims, l’ASSE a une occasion en or de se rapprocher voire de sortir de la zone de relégation. Pour cela, les Verts devront impérativement obtenir un résultat positif lors de leur prochain match face à l’OGC Nice. Le calendrier ne leur fait pas de cadeau, mais cette dynamique pourrait leur donner un supplément de motivation.

En cas de victoire, Saint-Étienne reviendrait à hauteur de Reims, voire pourrait les dépasser en fonction de la différence de buts. Une perspective qui pourrait insuffler une nouvelle dynamique au groupe et renforcer l’espoir d’un maintien en Ligue 1.

Un mois de mars décisif pour l’AS Saint-Étienne

Si l’ASSE veut assurer son avenir en Ligue 1, les prochaines rencontres seront cruciales. Les Verts devront enchaîner des performances solides, notamment face à des adversaires directs, pour capitaliser sur cette opportunité.

Avec un Stade de Reims en difficulté et un classement toujours aussi serré en bas de tableau, l’AS Saint-Étienne a les cartes en main pour jouer son va-tout et croire à une fin de saison réussie. Reste à voir si les hommes d’Eirik Horneland sauront répondre présent sur le terrain…