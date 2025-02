ASSE – OGC Nice : Le match de tous les dangers pour Saint-Etienne face à l’OGCN ?

L’ASSE joue gros ce samedi face à l’OGC Nice lors de la 24ᵉ journée de Ligue 1. En grande difficulté défensive, les Verts devront livrer une prestation solide pour espérer arracher des points face à des Niçois en pleine confiance.

ASSE – OGC Nice : Une défense de Saint-Etienne sous pression face à l’OGCN

L’ASSE traverse une saison compliquée et le match nul arraché face à Angers (3-3) illustre parfaitement ses lacunes défensives. En concédant un treizième penalty depuis le début de la saison, un record en Europe, les hommes d’Eirik Horneland ont une nouvelle fois laissé filer des points précieux.

Sur leurs cinq dernières rencontres, les Stéphanois ont encaissé 15 buts, une statistique inquiétante avant d’affronter la troisième meilleure attaque du championnat. Face à une équipe niçoise efficace devant le but, l’AS Saint-Etienne devra impérativement resserrer les rangs sous peine de revivre le cauchemar du match aller (8-0).

Un véritable test attend les Verts, qui ne peuvent plus se permettre d’erreurs s’ils veulent éviter une descente en Ligue 2.

Nice en pleine confiance avant Saint-Etienne

De son côté, l’OGC Nice aborde cette rencontre dans une dynamique totalement opposée. Les Aiglons restent sur cinq matchs sans défaite et enchaînent les bonnes performances, notamment contre Le Havre (1-3) et Montpellier (2-0). Même en l’absence de leur entraîneur Franck Haise, suspendu, les Niçois avancent sereinement et comptent bien profiter des failles défensives de l’ASSE pour poursuivre leur belle série.

Avec des joueurs en grande forme comme Evan Guessand (9 buts, 7 passes décisives) et Gaëtan Laborde (9 buts, 3 passes décisives), l’attaque niçoise risque de poser de gros problèmes à la défense de l’ASSE. Si les Stéphanois ne trouvent pas rapidement des solutions, la soirée pourrait être très longue dans le Chaudron.

Un sursaut offensif à confirmer pour Saint-Etienne

Malgré une saison compliquée, l’ASSE peut tout de même espérer un sursaut. Contre Angers, les Verts ont inscrit trois buts pour la première fois depuis janvier, un signe encourageant. Le repositionnement de Irvin Cardona, double buteur lors du dernier match, semble avoir apporté un nouvel équilibre offensif.

Son entente avec Lucas Stassin pourrait être un facteur clé pour bousculer la défense niçoise. Cependant, une amélioration offensive ne suffira pas si l’ASSE ne parvient pas à stabiliser son arrière-garde. Chaque point compte dans la lutte pour le maintien, et ce match face à Nice s’annonce comme un véritable test de caractère.

Une défaite pourrait encore enfoncer un peu plus Saint-Étienne dans la crise, tandis qu’un exploit pourrait relancer l’espoir d’un sauvetage inespéré.