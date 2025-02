RC Lens – Le Havre : Le spectre d’une quatrième défaite plane sur Bollaert

Après trois défaites consécutives, le RC Lens se retrouve dans une situation délicate à l’approche de la réception du Havre, avant-dernier de Ligue 1, ce samedi à 19 heures. Une nouvelle contre-performance pourrait plonger les Sang et Or dans une crise profonde, menaçant leurs ambitions européennes.

Une série noire inquiétante pour le RC Lens

Le mois de février a été particulièrement difficile pour le RC Lens, avec des défaites successives face à l’OGC Nice (2-0), le RC Strasbourg (2-0) et le FC Nantes (3-1). Cette série noire est la pire que le club ait connue depuis août-septembre 2023, où il avait également enchaîné trois revers consécutifs.

Une quatrième défaite d’affilée serait une première depuis avril-mai 2015, période durant laquelle les Lensois avaient subi cinq défaites consécutives.

Des confrontations historiques défavorables au RCL

Historiquement, les confrontations entre le RC Lens et Le Havre n’ont pas toujours tourné à l’avantage des Sang et Or. Sur les 16 dernières rencontres toutes compétitions confondues, Lens n’a remporté que deux matchs, en concédant sept nuls et sept défaites.

De plus, les Lensois n’ont pas gagné lors de leurs quatre dernières réceptions du Havre, avec trois nuls et une défaite, leur dernier succès à domicile remontant à novembre 2016 (1-0 en Ligue 2). De son côté, Le Havre lutte pour son maintien en Ligue 1. Avec 16 défaites sur les 23 premiers matchs de la saison, le club normand se trouve en position délicate.

Cependant, une lueur d’espoir est apparue lors de leur dernière sortie à l’extérieur, avec une victoire 2-1 sur le terrain du LOSC. Le Havre n’a plus enchaîné deux succès consécutifs à l’extérieur dans l’élite depuis avril 1998. Cette performance récente pourrait leur donner la confiance nécessaire pour défier le Racing Club de Lens à Bollaert-Delelis.

Les clés du match entre le RCL et Le Havre

Pour inverser la tendance, le Racing Club de Lens devra retrouver sa solidité défensive et son efficacité offensive. Les joueurs lensois subissent un pressing adverse sur 67,3 % des ballons qu’ils touchent en Ligue 1 cette saison, le pourcentage le plus élevé du championnat.

Cette pression constante pourrait expliquer en partie leurs difficultés récentes. De plus, l’indiscipline a coûté cher aux Sang et Or, avec des expulsions et des suspensions perturbant régulièrement l’effectif. Une meilleure maîtrise émotionnelle sera essentielle pour éviter de nouvelles déconvenues pour les hommes de Will Still.

La rencontre face au Havre s’annonce cruciale pour le RC Lens. Une victoire permettrait de stopper l’hémorragie et de relancer une dynamique positive en vue des objectifs européens. À l’inverse, une nouvelle défaite plongerait le club dans une crise profonde, rendant la fin de saison particulièrement compliquée.