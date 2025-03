Mercato AS Monaco : Maghnes Akliouche ne ferme pas la porte au PSG

Étincelant sous les couleurs de l’AS Monaco cette saison, Maghnes Akliouche attire l’intérêt de nombreux grands clubs européens, dont le PSG. Ce dimanche matin, le milieu offensif de 22 ans a notamment été interrogé sur un possible transfert au Paris SG.

Mercato : Maghnes Akliouche : « Le PSG ? C’est flatteur, mais… »

Désireux de poursuivre le rajeunissement de son effectif avec un accent mis sur les talents français, le Paris Saint-Germain fait de Maghnes Akliouche, l’ailier de l’AS Monaco, l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Si Adi Hütter ne parvient pas à qualifier l’équipe pour la prochaine Ligue des Champions, le club de la Principauté se verra dans l’obligation de renflouer ses caisses à hauteur de 120 à 130 millions d’euros. Ce qui pourrait faciliter un éventuel transfert d’Akliouche au PSG.

Interrogé sur cette éventualité, l’international espoir français a lâché au micro de Téléfoot : « je suis sous contrat jusqu’en 2028, je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien et pendant les matchs. Et pour le reste, on verra tout simplement avec le club. Mais honnêtement, je me sens bien ici. Le PSG, c’est toujours flatteur. C’est l’un, voire le meilleur club de France. Pour moi, ça reste flatteur. Après, je suis concentré sur l’AS Monaco et on a des échéances très importantes. »

« Être dans la short-list du PSG ? C’est flatteur ! »



Maghnes Akliouche évoque avec @MamoodTraore les rumeurs d’un possible transfert au PSG 📁 pic.twitter.com/QULLTkiFg9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 2, 2025

Estimé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Maghnes Akliouche pourrait donc être l’un des gros tubes de l’été 2025. Mais il faudra passer par la caisse pour espérer faire craquer les dirigeants monégasques.

Thiago Scuro prévient déjà pour Maghnes Akliouche

Déloger Maghnes Akliouche de l’AS Monaco ne sera pas une mince affaire. Les prétendants du milieu offensif français devront se montrer très convaincants, notamment au niveau financier. C’est le message que le directeur général de la formation princière, Thiago Scuro, a tenu à faire passer ce jour.

« Il est normal que des clubs s’intéressent à lui sur le marché, c’est tout à fait logique. Cependant, il est un joueur de Monaco et il ne sera pas facile de le faire partir d’ici », a déclaré le dirigeant brésilien à Téléfoot. L’AS Monaco réclamera sans aucun doute une somme conséquente pour envisager un transfert d’Akliouche. Récemment, la presse locale a évoqué un montant compris entre 50 et 60 millions d’euros pour recruter le jeune talent français. Le Paris SG sait donc à quoi s’attendre.