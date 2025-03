Ligue 1 : L’OM face au FC Nantes, les choix forts de Roberto De Zerbi

En clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le FC Nantes ce dimanche soir au stade Vélodrome. Découvrez le groupe convoqué par Roberto De Zerbi, le coach marseillais, pour cette affiche.

OM – FC Nantes : Le retour de Balerdi, mais une absence inattendue !

Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe de 21 joueurs pour le match contre le FC Nantes, ce dimanche soir à 20h45. Le retour de Leonardo Balerdi est une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’OM, mais l’absence d’Ulisses Garcia suscite des interrogations.

Alors que l’AS Monaco et l’OGC Nice ont mis la pression sur les Olympiens dans la course à la 2e place en s’imposant respectivement face au Stade de Reims (3-0) et à l’AS Saint-Étienne (3-1), les hommes de Roberto De Zerbi doivent impérativement réagir ce soir face au collectif d’Antoine Kombouaré.

Après l’humiliation du weekend passé à Auxerre (0-3), l’Olympique de Marseille doit gagner pour renouer avec la victoire et éviter de se saborder pour la fin de saison. Luiz Felipe, première recrue du mercato hivernal, est bien présent, mais devrait débuter sur le banc, sauf surprise de dernière minute. Amine Harit enchaîne quant à lui une deuxième convocation consécutive et espère obtenir du temps de jeu, malgré une forte concurrence. Tandis que Derek Cornelius est suspendu.

Le groupe de l’OM

👥 Les 2️⃣1️⃣ Olympiens convoqués par le 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour #OMFCN ! 👀 pic.twitter.com/uLoTlKb4bX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2025

Gardiens : Rulli, De Lange, Vermont

Défenseurs : Balerdi, Dedic, Murillo, Lirola, Merlin, Ramos

Milieux : Bennacer, Hojbjerg, Kondogbia, Rabiot, Rongier, Nadir, Harit

Attaquants : Luis Henrique, Gouiri, Greenwood, Maupay, Rowe.