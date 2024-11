OM : Leonardo Balerdi rétrogradé ? Le nouveau capitaine de Marseille désigné

Leonardo Balerdi est encore loin du niveau affiché en deuxième partie de saison dernière avec l’OM. Les performances décevantes du défenseur central ont remis en cause son statut de leader et de capitaine de Marseille.

OM : Leonardo Balerdi sous pression, son capitanat menacé ?

Après des débuts compliqués à l’OM, Leonardo Balerdi est progressivement monté en puissance la saison dernière. Très critiqué, l’Argentin a réussi à inverser la tendance pour devenir un joueur important dans la défense centrale du club phocéen. Même finalement adulé par le Vélodrome, il est parvenu à s’imposer et a même vu son statut conforter avec l’arrivée de Roberto De Zerbi.

A peine arrivé à l’Olympique de Marseille, l’Italien n’a pas hésité à reconduire Balerdi comme l’un de ses pions essentiels de la défense et de l’équipe. L’international argentin a finalement été prolongé avec un nouveau contrat et une décision forte de De Zerbi : Leonardo Balerdi est désigné nouveau capitaine des Phocéens.

« Pour moi, le brassard de capitaine ici, c’est un rêve. Je suis trop content, c’est quelque chose que j’ai cherché depuis longtemps, pour moi c’est un peu une confirmation », avait commenté le joueur de 25 ans. Cependant, depuis le début de saison, il multiplie des performances peu rassurantes au point de voir son leadership remis en question.

Valentin Rongier bientôt de nouveau avec le brassard de capitaine ?

Les performances décevantes de Leonardo Balerdi en tant que capitaine de l’OM ont relancé le débat sur l’identité du véritable leader de l’équipe. Pour Daniel Riolo, la réponse est claire : Valentin Rongier. Le milieu de terrain marseillais a livré une prestation convaincante lors de la victoire face au RC Lens. De retour dans le groupe professionnel, il a retrouvé son meilleur niveau après une longue absence. Son énergie, son expérience et son sens du collectif en font un candidat idéal pour reprendre le brassard de capitaine.

Le journaliste de RMC a souligné l’importance de la stabilité au milieu de terrain et estime que l’association Rabiot-Hojbjerg-Rongier pourrait être la clé du succès de l’OM. Selon lui, Valentin Rongier permettrait à Rabiot de se projeter davantage vers l’avant et ainsi d’être plus efficace. « Rongier est un soldat, c’est quelqu’un qui répond toujours présent. Il sait faire des choses, il compense au milieu, il va permettre à Rabiot de jouer un petit peu plus haut », a déclaré Riolo.

Un choix qui pourrait redynamiser l’équipe

Le retour de Rongier en tant que capitaine pourrait avoir un effet positif sur l’ensemble de l’équipe. Son expérience et son charisme pourraient insuffler un nouvel élan à un groupe en quête de repères. Bien sûr, il appartient à l’entraîneur, Roberto De Zerbi, de prendre la décision finale. Mais les arguments en faveur de Valentin Rongier sont nombreux et il serait surprenant de ne pas le voir porter à nouveau le brassard de capitaine dans un avenir proche. De quoi fragiliser la position de Leonardo Balerdi ?