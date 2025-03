Vente OM : Le club est «cédé», sera « cédé », et des barres

La vente OM, annoncée depuis quatre ans, est déjà une réalité pour certains. Les supporters, toujours aussi nombreux à souhaiter le rachat du club phocéen par l’Arabie Saoudite, y croient encore. Un journaliste spécialisé dans le foot lève le voile.

Vente OM ? Vézirian persiste, mais McCourt aligne les millions !

Un homme, Thibaud Vézirian, fait son show sur l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis déjà quelques années. Après l’échec de la tentative de rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien chroniqueur de C8 a pris le relais et n’a plus jamais baissé pavillon sur le sujet. Contre vents et marées, il assure que la vente de l’OM est faite, puis sera faite, et encore en passe d’être faite. Cela fait autant d’années qu’il ne se passe rien, et le petit peuple marseillais continue de vivre au rythme de ces rumeurs.

En revanche, un journaliste, Mathieu Grégoire, auteur du livre Les Parrains du foot, avait affirmé qu’il n’y avait aucune manœuvre en cours pour le rachat de l’Olympique de Marseille, ni par les Saoudiens, ni par aucune autre entité. Frank McCourt est à la barre du club et ne compte rien lâcher. D’ailleurs, lentement mais sûrement, l’Américain continue de tisser sa toile à la tête du club phocéen. Si l’écurie marseillaise faisait autrefois l’actualité pour ses déficits à chaque fin de saison, les derniers mercatos ont révélé une nouvelle réalité.

Rachat de l’OM : la vérité qui fait trembler les supporters

L’OM n’est plus vraiment dans l’actualité des clubs en manque de moyens. Bien au contraire, il est entré dans celle des clubs qui dépensent le plus d’argent sur le marché des transferts. Bien que le rachat de l’Olympique de Marseille ne se soit pas concrétisé à toutes les périodes annoncées par Thibaud Vézirian, le club s’est activé pour recruter de nouveaux joueurs et continue d’ailleurs de travailler pour attirer un joker, Paul Pogba, bien qu’il soit actuellement à 8 000 km, se maintenant en forme. Le Français est aux États-Unis, où certains clubs souhaiteraient le recruter. Le problème est qu’il se voit toujours évoluer au haut niveau, ce qui devrait l’amener à snober les propositions de clubs américains, sauf revirement de situation.

Grâce à l’argent de Frank McCourt, qui n’a rien vendu de son club, Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont parvenus à attirer Mason Greenwood et, plus tard, Adrien Rabiot. Ces deux joueurs ont relevé le niveau, et ce mouvement de recrutement de bons joueurs s’est poursuivi cet hiver avec Amine Gouiri, arrivé du Stade Rennais, qui a déjà inscrit deux buts en quatre matchs. Il n’y a donc pas besoin de la vente de l’OM pour rehausser le niveau du club, d’autant plus que McCourt commence à croire davantage en son projet, en témoignent les faramineuses sommes qu’il injecte dans son fonctionnement.

Arabie Saoudite et la rumeur qui refuse de mourir ! Mathieu Grégoire dément !

Forcément, lorsque persiste la rumeur de la vente de l’OM, Mathieu Grégoire se tape une barre, lui qui n’a jamais cru en cette histoire malgré les fausses vraies révélations de ses adversaires sur le sujet. Il vient de se jouer de cette rumeur devenue un fonds de commerce pour certains confrères en déclarant : « Je reviens de Riyad. J’ai même cinq feux verts, comme en Formule 1. C’est confirmé, on peut y aller… Je parle d’Aubameyang. Tu pensais que je parlais du projet sous-marin. Pour ça, encore quelques années. » Thibaud Vézirian devrait apprécier cette boutade.

Mathieu Grégoire, lorsque la vente de l’OM par Margarita Louis-Dreyfus à Frank McCourt devait se faire, avait donné les bonnes informations sur le sujet. Il assure depuis toujours qu’une nouvelle vente de l’Olympique de Marseille FC n’est pas du tout dans les tuyaux. Toute information contraire à la sienne est clairement de la « merguez » pour lui. Si on l’en croit, Frank McCourt est bien celui qui débloque les fonds ayant permis au club de s’installer à la deuxième place du classement en Ligue 1 depuis déjà plusieurs journées.