Margarita Louis-Dreyfus, femme d'affaires et héritière de Robert Louis-Dreyfus, ancien propriétaire de l’OM, a été une figure dans l'histoire du club. En tant que propriétaire du club dès 2009 à la mort de son époux, elle a connu des hauts et des bas, tout en laissant une empreinte indéniable sur l'Olympique de Marseille. Petit retour sur l'ère Margarita Louis-Dreyfus à l'OM et examen de son impact sur le club pendant ces années.

Le rachat de l'OM et les débuts prometteurs

En 1996, Robert Louis-Dreyfus, époux de Margarita Louis-Dreyfus, a acquis l'OM, succédant à Bernard Tapie. Son arrivée à la tête du club a suscité beaucoup d'espoir chez les supporters du club, d’autant plus qu’il est l'une des grandes fortunes françaises. Robert Louis-Dreyfus a rapidement montré son envie de restaurer la grandeur de l'OM en investissant des sommes considérables dans le recrutement. Des joueurs talentueux tels que Fabien Barthez, Didier Drogba et Franck Ribéry ont rejoint le club phocéen sous sa direction, ce qui a conduit à des succès immédiats.

Les triomphes de l'Olympique de Marseille et les défis

Sous la propriété de Margarita Louis-Dreyfus, l'OM a connu plusieurs succès importants. Le club a remporté le Championnat de France de Ligue 1 lors de la saison 2009-2010 où il a également réalisé un triplé historique Championnat - Coupe de la Ligue - Trophée des Champions. Ces victoires ont permis à l'OM de renouer avec son statut d'équipe dominante du football français.

Cependant, il y a également eu des défis au cours de cette période. Les dépenses excessives et les investissements risqués dans les transferts de certains joueurs n'ont pas toujours porté leurs fruits. Malgré les succès sur le terrain, le club olympien a dû faire face à des problèmes financiers. Margarita Louis-Dreyfus a dû injecter des fonds personnels pour maintenir la stabilité financière du club phocéen, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de son projet pour l'OM.

Du côté des supporters marseillais, la veuve de Robert Louis Dreyfus ne rassurait plus vers la fin. La mauvaise utilisation des sommes injectées dans le fonctionnement du club ne donnait plus de résultats. Sans oublier la montée en puissance du PSG, principal rival de l’Olympique de Marseille dès son rachat par QSI, plus rien ne pouvait justifier la présence de Margarita Louis-Dreyfus à la tête du club marseillais. Fort heureusement, elle ne tardera pas à prendre la bonne décision de vendre l'OM.

Héritage et vente OM

En 2016, Margarita Louis-Dreyfus a pris la lourde décision de vendre l'OM, club prunelle des yeux de son défunt époux Robert Louis-Dreyfus. L'arrivée du propriétaire actuel, l’Américain Frank McCourt, a marqué la fin de son mandat en tant que patronne du club marseillais. Malgré les défis financiers et les critiques, l'héritage de Margarita Louis-Dreyfus à l'OM ne peut être négligé.

Elle a permis au club de retrouver une place sur la scène nationale et européenne, et son investissement personnel témoigne de son attachement et de son envie de perpétuer l’œuvre de son époux à l'OM. L’empreinte de Margarita Louis-Dreyfus dans l’histoire de l’équipe olympienne est importante, encore plus parce que depuis son départ, l’OM n’a plus rien gagné.