RC Lens – SRFC : Il n’y aura pas de retrouvailles entre le RCL et Seko Fofana

Le choc entre le RC Lens et le Stade Rennais, attendu avec impatience par les supporters lensois, sera marqué par une absence de taille. Seko Fofana, ancien capitaine emblématique des Sang et Or, ne sera pas de la partie en raison d’une suspension.

RC Lens – SRFC : Seko Fofana, un retour avorté à Bollaert

Depuis son départ du RC Lens pour l’Arabie saoudite, Seko Fofana était attendu avec impatience par les supporters lensois. Revoir l’Ivoirien fouler à nouveau la pelouse du stade Bollaert-Delelis faisait rêver encore les Sang et Or. Sauf que, de retour en Ligue 1, le joueur de 29 ans a opté pour le Stade Rennais. Malheureusement, les retrouvailles tant espérées n’auront pas lieu.

Le milieu de terrain ivoirien est suspendu pour la rencontre entre le RC Lens et le Stade Rennais et devra suivre le match depuis les tribunes. En pleine remontée au classement, le Stade Rennais aurait bien eu besoin de l’expérience et de l’impact de Seko Fofana dans l’entrejeu pour défier les Lensois.

Depuis son arrivée en Bretagne, l’ancien capitaine des Sang et Or s’impose progressivement comme un élément clé du dispositif rennais. Son absence constitue un coup dur pour Habib Beye et son staff, qui devront trouver une alternative solide face à une équipe lensoise toujours difficile à manœuvrer à domicile.

Lens veut en profiter pour se relancer

De son côté, le Racing Club de Lens voit cette absence comme une opportunité de faire un pas de plus vers l’Europe. Les hommes de Will Still, qui connaissent une saison en dents de scie, doivent impérativement s’imposer à domicile pour ne pas perdre du terrain dans la course aux places européennes.

L’absence de Seko Fofana, qui connaît parfaitement les rouages du jeu lensois, pourrait leur faciliter la tâche. L’Ivoirien venait d’ailleurs de débloquer son compteur but face à Montpellier. Malgré tout, ce duel entre le RC Lens et le Stade Rennais promet une belle bataille sur le terrain.