Stade Rennais – MHSC : Le SRFC inflige une correction à Montpellier !

Le Stade Rennais a confirmé sa belle dynamique en infligeant une lourde défaite à Montpellier (4-0) ce dimanche lors de la 24e journée de Ligue 1. Face à la lanterne rouge du championnat, les hommes d’Habib Beye ont déroulé et enchaînent un quatrième succès en cinq matchs.

Montpellier y a cru, Le Stade Rennais a frappé en premier

Malgré une série négative, Montpellier a entamé la rencontre avec ambition. Les Héraultais ont tenté de bousculer le Stade Rennais dès les premières minutes, à l’image de Wahbi Khazri, qui a obligé Brice Samba à s’employer dès la 6e minute.

Rennes, de son côté, a aussi montré rapidement ses intentions avec une première frappe de Djaoui Cissé (5e) et une tête de Lilian Brassier sauvée sur la ligne par Enzo Tchato (14e).

Alors que Montpellier pensait ouvrir le score sur une réalisation d’Enzo Tchato (20e), le but a été refusé pour hors-jeu. Un tournant, puisque quelques minutes plus tard, Seko Fofana a débloqué son compteur avec le SRFC en envoyant une superbe frappe enroulée dans le petit filet adverse (1-0, 28e).

Le SRFC plie le match en seconde période

Juste avant la pause, Montpellier a cru égaliser avec un but d’Andy Delort (43e), finalement annulé pour hors-jeu. Un deuxième coup dur pour les Héraultais, qui allaient complètement sombrer après la pause. Le Stade Rennais est revenu des vestiaires avec des intentions bien plus offensives et a rapidement fait la différence.

Djaoui Cissé a d’abord doublé la mise d’une frappe limpide des 25 mètres qui n’a laissé aucune chance au gardien montpelliérain (2-0, 56e). Ensuite, Ludovic Blas a offert un centre parfait à Lorenz Assignon, qui a inscrit le troisième but rennais d’une belle tête (3-0, 69e).

Kalimuendo scelle la victoire rennaise, le MHSC KO

Montpellier, dépassé, n’a jamais réussi à réagir et a même concédé un penalty en fin de rencontre. Arnaud Kalimuendo ne s’est pas fait prier pour le transformer et donner encore plus d’ampleur au succès rennais (4-0, 87e). Avec cette large victoire, le Stade Rennais grimpe à la 11e place du classement et prend ses distances avec la zone rouge.

Montpellier, en revanche, s’enfonce un peu plus avec sept points de retard sur le premier non-relégable. Le maintien s’annonce compliqué pour les Héraultais, qui vont devoir réagir rapidement pour éviter la descente.