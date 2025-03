OM-FC Nantes : Marseille éteint le FCN et se rassure !

L’OM a retrouvé le sourire ce dimanche en s’imposant face au FC Nantes (2-0) en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Une victoire importante pour les Phocéens, qui restaient sur un match compliqué à l’AJ Auxerre et devaient impérativement réagir devant leur public.

Un OM dominateur mais imprécis en première période face à Nantes

Dès l’entame, les hommes de Roberto De Zerbi ont montré de bonnes intentions, cherchant à imposer leur rythme face à une équipe du FC Nantes bien en place. Mason Greenwood, très actif, a trouvé Amine Gouiri dans la surface, qui a décalé Adrien Rabiot pour une finition parfaite… mais le but a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres (11e).

De son côté, Nantes n’est pas resté spectateur et a su exploiter les quelques espaces laissés par l’OM. Johann Lepenant (17e) et Louis Leroux (19e) ont bien failli surprendre les Phocéens, mais Geronimo Rulli veillait au grain. Marseille, malgré une nette possession du ballon, a manqué de justesse dans la dernière passe, empêchant une concrétisation avant la pause.

Gouiri et Greenwood libèrent Marseille

Le retour des vestiaires a vu un FC Nantes encore plus entreprenant, qui cherche à exploiter les contres. Sur une belle percée de Moses Simons, Leroux a eu une opportunité en or, mais encore une fois, Rulli s’est interposé (63e). Un avertissement pour l’OM, qui a alors décidé d’accélérer.

L’ouverture du score est finalement venue à la 73e minute. Entré en jeu, Valentin Rongier a bien servi Amine Gouiri, qui ne s’est pas fait prier pour tromper Anthony Lopes et libérer le Vélodrome (1-0). Le but a coupé les jambes des Nantais, et cinq minutes plus tard, Mason Greenwood a scellé la victoire d’une frappe enroulée imparable (2-0, 78e).

Une victoire précieuse avant la réception de Lens

Ce succès permet à l’Olympique de Marseille de conforter sa deuxième place avec trois points d’avance sur l’OGC Nice. Un résultat rassurant avant un gros choc contre le RC Lens lors de la prochaine journée. Pour Nantes, la situation devient plus inquiétante, avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation. Le FCN devra vite réagir face à Strasbourg pour éviter de se retrouver en danger.