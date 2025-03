OM : Le cas Valentin Rongier en question à Marseille !

Avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer cet hiver à l’OM, Valentin Rongier se retrouve dans une situation inédite. Mis sur le banc ces dernières semaines, le Français n’en reste pas moins un joueur clé aux yeux de Roberto De Zerbi, qui a tenu à clarifier son importance dans l’effectif.

OM : Valentin Rongier toujours dans les plans de De Zerbi

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le statut de Valentin Rongier, désormais en concurrence directe avec Ismaël Bennacer à l’OM. Le technicien italien a expliqué son choix de titulariser l’international algérien, tout en insistant sur le fait que Rongier restait un élément fondamental de l’équipe.

« Rongier est un joueur très important. Bennacer est arrivé et a très bien joué. Il devait retrouver son meilleur niveau après une longue blessure, et cela passe par du temps de jeu. Mais cela ne signifie pas que Rongier est déclassé. Il reste un joueur très fort et indispensable à notre projet », a clarifié l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

L’entraîneur marseillais estime que Bennacer et Rongier sont d’un niveau équivalent, ce qui lui permet d’avoir deux options de grande qualité pour animer son milieu de terrain. Cette polyvalence est un atout pour l’OM, qui vise un retour en Ligue des Champions à l’issue de cette saison.

Un avenir à Marseille encore incertain pour Rongier

Si Roberto De Zerbi maintient sa confiance en Rongier, la situation du joueur pourrait évoluer en fonction de son temps de jeu dans les semaines à venir. L’Olympique de Marseille souhaite prolonger son contrat, actuellement valable jusqu’en 2026, et a déjà entamé des discussions en ce sens.

D’après La Provence, une première offre de prolongation devrait être soumise prochainement à Valentin Rongier, mais le milieu de terrain n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Son principal critère ? Le temps de jeu que lui accordera son entraîneur dans les prochains mois.

« Valentin veut jouer. Il est prêt à se battre pour sa place, mais il devra être sûr de rester un élément central du projet marseillais avant de prolonger son contrat ».

Une fin de saison décisive pour Rongier

Les prochaines semaines seront cruciales pour Valentin Rongier. Son implication et ses performances seront scrutées de près par le staff marseillais. Si l’Olympique de Marseille semble déterminé à le conserver, tout dépendra de la gestion de son temps de jeu et de son rôle dans l’effectif.

Alors que le club phocéen vise une qualification européenne, la concurrence entre Bennacer et Rongier pourrait être un atout majeur pour élever le niveau du milieu de terrain et permettre à l’OM d’atteindre ses objectifs. Reste à savoir si le milieu de terrain français se satisfera de cette nouvelle donne…