ASSE : Le pari osé d’un ancien des Verts pour Saint-Etienne

Malgré la situation délicate de l’ASSE, Bafétimbi Gomis, ancien attaquant du club et désormais consultant pour DAZN, croit fermement aux chances de maintien de Saint-Etienne. Il mise sur l’ambiance du stade Geoffroy-Guichard, le soutien des supporters et les choix récents des dirigeants pour inverser la tendance.

Un optimisme affiché pour l’ASSE malgré la tourmente

En grande difficulté cette saison, l’ASSE lutte pour sa survie en Ligue 1. Pourtant, Bafé Gomis se montre confiant : « Je crois au maintien », assure-t-il avec conviction. Selon lui, le club possède encore des ressources pour se sortir de cette situation, à condition de faire preuve de patience et de stratégie. L’ancien buteur souligne l’importance de donner du temps aux nouveaux investisseurs canadiens de Kilmer Sports, qui doivent encore mettre en place leur projet sportif.

Loin de voir l’instabilité actuelle comme un obstacle insurmontable, Gomis estime que cette phase de transition peut être une opportunité. Pour lui, l’AS Saint-Étienne doit s’appuyer sur son histoire et son public pour retrouver une dynamique positive.

Un projet à construire avec intelligence à Saint-Etienne

Bafé Gomis insiste sur la nécessité pour l’ASSE de bâtir une base solide pour l’avenir. Il prône un recrutement intelligent et une gestion réfléchie pour transformer le club en une équipe capable d’attirer et de révéler de jeunes talents avant de les faire éclore sur la scène nationale et européenne. Cette approche, selon lui, permettrait de concilier ambitions sportives et exigences économiques.

Dans cette optique, l’arrivée d’Irvin Cardona cet hiver est perçue comme un signal encourageant. Déjà auteur de deux buts sous ses nouvelles couleurs de l’ASSE, l’ancien joueur de Brest apporte une énergie et une détermination qui collent parfaitement à l’ADN stéphanois.

Cardona, un élément clé pour le maintien selon Bafétimbi Gomis

Bafétimbi Gomis salue le choix des dirigeants d’avoir misé sur un joueur comme Irvin Cardona, dont l’expérience et l’engagement peuvent être précieux dans la lutte pour le maintien. L’attaquant a su rapidement s’intégrer et incarne la combativité dont l’ASSE a besoin pour redresser la barre.

Si la route vers le maintien reste semée d’embûches, le discours de Gomis rappelle que tout est encore possible. Avec un public fidèle, un effectif mobilisé et une gestion plus cohérente, Saint-Étienne peut espérer conserver sa place parmi l’élite du football français.