OM vs FC Nantes : Antoine Kombouaré donne les raisons de la défaite du FCN face à Marseille

Le FC Nantes a concédé une défaite lors de la rencontre face à l’OM en Ligue 1. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a poussé un coup de gueule après le choc.

OM vs FC Nantes : Le FCN coule au Vélodrome, Antoine Kombouaré en colère !

Malgré une performance solide pendant la majeure partie du match au Vélodrome, le FC Nantes s’est incliné face à l’OM (2-0) dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. L’inefficacité offensive des Canaris a coûté cher au FCN. Selon le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, après le but de l’Olympique de Marseille, la messe était dite.

L’entraîneur nantais regrette les opportunités manquées par son équipe, qui aurait pu prendre les devants avant d’être sanctionnée par la justesse offensive marseillaise. Avec cette défaite, le FC Nantes conserve néanmoins 4 points d’avance sur la zone de barrages.

« On a fait jeu égal pendant une heure, on a les occasions pour marquer mais quand tu ne le fais pas, tu es puni. Cette attaque nous a usés. On a pressé pendant une heure mais on a fini par lâcher le marquage. Vous finissez par prendre des situations avec du jeu dans le dos. Les adversaires passent leur temps à plonger dans le dos. On a eu quelques vagues en fin de match. C’est normal. Mais ça aurait été intéressant de nous voir mener avec les situations qu’on a eues pendant la première mi-temps, que ce soit Simon, Matthis Abline et Johann Lepenant. », a déclaré Antoine Kombouaré.

Les Canaris ont voulu enchaîner une nouvelle victoire après celle remportée face au RC Lens (3-1) lors de la 23e journée, mais face à une robuste équipe de Marseille, les Nantais sont rentrés bredouilles. Le FC Nantes occupe désormais la 14e place au classement avec 24 points.