ASSE : Les dernières cartes de Horneland pour le maintien de Saint-Etienne en Ligue 1

L’ASSE jouera sa survie en Ligue 1 dans la dernière ligne droite de la saison. Avant les deux prochains matchs cruciaux des Verts au Havre et à Montpellier, Eirik Horneland a livré ses premières consignes.

Maintien de l’ASSE : Eirik Horneland parie sur les confrontations directes

L’ASSE se retrouve en position de relégable à dix journées de la fin du championnat 2024-2025. Initialement en position de barragiste avant la 24e journée de Ligue 1, les Verts ont glissé à la 17e place, synonyme de relégation directe, après leur défaite à domicile contre l’OGC Nice (1-3). Ils ont ainsi été dépassés par le Havre AC, désormais 16e, grâce à sa victoire spectaculaire sur le RC Lens à Bollaert (3-4).

Incapable de rivaliser avec les équipes du haut du tableau, l’AS Saint-Etienne se concentre désormais sur les matchs contre ses concurrents directs dans la lutte pour le maintien. Après la défaite face au Gym, Eirik Horneland s’est immédiatement tourné vers les deux prochains matchs cruciaux de l’ASSE, respectivement contre le Havre AC (9 mars) et le Montpellier HSC (16 mars).

« Deux matchs importants arrivent, ils le seront pour le championnat et dans la course au maintien. Il faut être conscient de notre situation et aborder ces rencontres dans un état d’esprit combatif, sans se mettre plus de pression que nécessaire », a-t-il déclaré à son équipe.

Course au maintien : Saint-Etienne a-t-elle les moyens de rivaliser avec ses concurrents ?

Mais les joueurs de Saint-Etienne auront-ils les ressources mentales, physiques et techniques nécessaires pour rivaliser avec leurs concurrents directs dans la bataille pour rester dans l’élite ? La réponse n’est pas catégorique, et peu d’observateurs parient sur le maintien direct des Stéphanois en Ligue 1. Beaucoup les voient passer par les barrages, au dénouement incertain.

D’ailleurs, l’ASSE a plutôt confirmé cette tendance en se faisant rejoindre naïvement au score (3-3) dans le temps additionnel à Geoffroy-Guichard face à Angers SCO, un adversaire direct.

Avant d’affronter les Angevins, Eirik Horneland avait prévenu que son équipe jouerait le maintien jusqu’au dernier match de la saison, voire jusqu’au dernier coup de sifflet final.

« On se prépare à jouer ce maintien jusqu’au bout. Le maintien se jouera peut-être sur le dernier match, le dernier ballon ou même sur le dernier tir », avait-il déclaré avant le match nul concédé face à Angers SCO.