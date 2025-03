Classement OL : La course à la Ligue des Champions relancée pour l’Olympique Lyonnais

L’OL est resté 6e au classement grâce à sa victoire sur le Stade Brestois (2-1) au Groupama Stadium). Le club rhodanien est donc toujours en course pour une place qualificative en Ligue des champions.

OL : Le classement se resserre, Lyon se rapproche du Top 4

L’OL a fait du surplace au classement malgré sa victoire contre Brest, mais s’est rapproché du LOSC, 5e. Les Lyonnais ne sont plus qu’à deux petits points des Lillois, qui se sont inclinés face au PSG (4-1). L’équipe de Paulo Fonseca peut également se rapprocher de la 4e place, actuellement occupée par l’AS Monaco, avec 4 points d’avance.

Cela montre que l’Olympique Lyonnais n’est pas du tout décroché dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.

Pour finir sur le podium, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la C1, ou à la quatrième place, synonyme de tours préliminaires, l’équipe de l’OL a deux conditions à remplir. Elle doit assurer ses résultats et espérer, en plus, des contre-performances de ses concurrents lors des dix dernières journées de championnat.

Olympique Lyonnais : Nice, LOSC et Monaco, le chemin de croix vers la Ligue des Champions

Les Gones doivent impérativement remporter les matchs contre les équipes classées devant eux. Cela commence par le prochain match, dimanche, contre l’OGC Nice, actuel 3e au classement, qui possède 7 points de plus que les Lyonnais. Lyon doit ensuite se préparer à affronter le LOSC et l’AS Monaco (actuel 4e) dans le sprint final de la saison.

Pour espérer finir dans le Top 4 du classement, l’OL doit se surpasser et être au point physiquement, car le club est toujours en course en Ligue Europa. Il affronte justement le FC Steaua Bucarest en Roumanie, jeudi, en huitième de finale aller. Les Gones devront donc trouver les ressources mentales et physiques nécessaires pour jouer à fond ces deux compétitions, en espérant atteindre leurs objectifs.