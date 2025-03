PSG : Un cadre de Liverpool répond cash à Nasser Al-Khelaïfi

Convaincu par le visage que montre son PSG cette saison, Nasser Al-Khelaïfi pense que les hommes de Luis Enrique peuvent éliminer Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un cadre des Reds s’est également exprimé sur ce choc à venir.

Nasser Al-Khelaïfi : « On a les joueurs pour gagner la LDC cette année »

Profitant de son interview avec les médias allemands Bild et Welt, Nasser Al-Khelaïfi s’est prononcé sur le choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, mercredi soir au Parc des Princes, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Pour le président du club de la capitale, le collectif de Luis Enrique possède toutes les armes nécessaires pour remporter le Graal au soir de la finale de la Coupe aux grandes oreilles.

« Liverpool a été fantastique cette saison. On nous voyait déjà éliminés quand on avait seulement 4 points lors de nos trois premiers matches de poules. Mais notre jeune, talentueux et nouveau groupe s’est uni et a su se battre avec détermination. La nouvelle star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe et je suis fier de la façon dont nous avons transformé la philosophie de notre club en si peu de temps (…) On a les joueurs pour gagner la Ligue des Champions cette année, l’année prochaine ou dans huit ans. On a les bases pour construire une grande équipe pour l’avenir », a notamment prévenu Nasser Al-Khelaïfi.

Si la confiance règne dans la capitale française, les Reds aussi assurent ne pas faire le déplacement à Paris pour contempler la beauté architecturale du Campus PSG.

Avant le choc PSG – Liverpool, Tsimikas : « Pas de crainte, nous voulons la victoire »

Malgré l’impressionnante série du PSG ces deux derniers mois, où la bande à Ousmane Dembélé est invaincue en 2024, le leader de la Premier League ne craint pas du tout le Champion de France en titre. Au micro de Canal+, le défenseur grec de Liverpool, Kóstas Tsimíkas, a clairement lancé les hostilités avant le huitième de finale aller de la Champions League, ce mercredi soir au Parc des Princes.

Photo : Kóstas Tsimíkas

« Nous n’avons pas encore analysé en détail les forces et les faiblesses du PSG. Nous savons seulement qu’ils sont en grande forme. Ce sera l’un des matches les plus difficiles que nous aurons à jouer jusqu’à présent. Chaque équipe de Premier League a de bons joueurs, Paris aussi. Nous n’avons pas peur des Parisiens. Nous allons là-bas pour continuer sur notre lancée : jouer et gagner ce match », a déclaré le partenaire de Mohamed Salah. Ça promet donc !