Mercato PSG : Lamine Yamal déchire l’offre de Nasser Al-Khelaïfi

Associée à des rumeurs de transfert au PSG, avec notamment une folie de Nasser Al-Khelaïfi, la pépite du Barça, Lamine Yamal, a fait une annonce forte sur son avenir.

Mercato PSG : Une offre de 200M€ pour Lamine Yamal ?

Il y a quelques semaines, la presse étrangère a révélé que le Paris Saint-Germain était disposé à investir jusqu’à 200 millions d’euros pour arracher Lamine Yamal au FC Barcelone. Profitant d’un podcast de son club, le patron des Blaugranas a confirmé cette proposition qu’il a refusée. L’international espagnol de 16 ans n’étant pas du tout à vendre.

« Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, pour 200 millions d’euros, et nous avons dit non. Parce que nous avons confiance en lui, en sa projection sportive, et que nous n’en avons pas besoin, au contraire. Nous sommes dans un processus de reprise économique et nous voyons déjà le bout du tunnel », avait notamment déclaré Joan Laporta. Une tendance confirmée par le principal concerné.

Lamine Yamal veut faire toute sa carrière au Barça

À la faveur d’une interview accordée au quotidien espagnol Mundo Deportivo, Lamine Yamal s’est exprimé sur éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, le jeune ailier, qui aimerait faire toute sa carrière dans son club formateur, ne veut même pas entendre parler d’un quelconque départ.

« Cela me fait très plaisir que mon travail et mon football soient reconnus, mais je suis concentré sur le prochain match. Ce que je peux dire aux fans inquiets pour mon avenir ? Qu’il me reste encore deux ans avant le prochain contrat. Il faut de la tranquillité, et surtout profiter. Si je peux signer quasiment toute ma vie au Barça comme Xavi, Iniesta, Puyol ou Messi ? Bien sûr. J’espère pouvoir devenir une légende du Barça », a commenté Yamal. Le Paris SG est donc prévenu.