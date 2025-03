Classement AS Monaco : La bataille pour le podium fait rage, calendrier infernal pour l’ASM !

Quatrième au classement, l’AS Monaco reste au contact de l’OGC Nice et de l’Olympique de Marseille, dans la lutte pour une place sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification directe en phase de poule de la Ligue des champions.

Classement AS Monaco : La course à la Ligue des Champions s’intensifie en Ligue 1 !

Un temps installée sur le podium, l’AS Monaco a glissé à la 4e place du classement, mais reste en lice pour une qualification directe en Ligue des champions 2025-2026.

Les Monégasques sont en compétition avec l’OM (2e) et l’OGC Nice (3e). Ils accusent un retard de trois points sur les Niçois et de six sur les Marseillais. L’ASM doit également se méfier de ses deux poursuivants directs, le LOSC (5e) et l’OL (6e).

Le club de la Principauté compte respectivement deux et quatre points d’avance sur les Lillois et les Lyonnais. Le PSG étant hors de portée, la bataille pour les trois autres places qualificatives pour la Ligue des champions se joue entre l’AS Monaco et ses adversaires cités.

AS Monaco : Sprint final pour l’Europe, le calendrier infernal de l’ASM !

Éliminée de la Coupe de France en janvier, puis en barrages de la Ligue des champions en février, l’équipe d’Adi Hütter se concentre désormais sur la Ligue 1. Son calendrier s’annonce chargé lors des dix dernières journées de championnat !

Les Monégasques auront trois confrontations directes, respectivement contre l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Si ces rencontres sont cruciales pour une place sur le podium, les sept autres ne le sont pas moins.

En effet, l’AS Monaco affrontera le Stade Brestois, le RC Strasbourg et le RC Lens, ainsi que des équipes luttant pour le maintien dans l’élite, telles que le Toulouse FC, Angers SCO, le Havre AC et l’AS Saint-Etienne.