Classement ASSE : Les Verts de l’AS Saint-Etienne déjà condamnés

Le classement de l’ASSE à l’approche de la 25ᵉ journée de Ligue 1 inquiète. Les Verts de l’AS Saint-Étienne s’avancent vers un déplacement catastrophique sur le terrain du Havre. C’est toute la saison de Saint-Étienne qui pourrait être compromise.

Classement ASSE : Les Verts dans le rouge après 24 matches

L’inquiétude des fans stéphanois grandit au fur et à mesure qu’approche la fin de la saison. Leur équipe, fraîchement revenue de la Ligue 2, semble sur le point d’y retourner. La ferveur supportrice des indécrottables fans ne semble pas pouvoir y changer quelque chose. Ils étaient de nouveau nombreux et déterminés à pousser leur équipe face à l’OGC Nice, mais en vain. L’équipe d’Eirik Horneland s’est une nouvelle fois ramassée, ce qui porte à 5 le nombre de défaites enregistrées par le Norvégien depuis son arrivée sur le banc stéphanois.

Avec un ratio de 56 % de revers depuis sa prise de fonction, rien n’incite à l’optimisme au regard des matchs passés et à venir des Stéphanois. Le classement de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 est à l’image de ses matchs, pas franchement flamboyants. Il est logiquement avant-dernier du championnat, ce qui n’augure rien de bon.

Un mauvais casting de Kilmer Sports mis en cause ?

La faiblesse de l’équipe stéphanoise vient des mauvais choix mercato de ses dirigeants en été et même en hiver. Ces erreurs se paient aujourd’hui cash, et le départ du pauvre Olivier Dall’Oglio, acteur principal de la montée du club en Ligue 1, s’avère plus que jamais inutile.

Le choc espéré chez les joueurs ne se produit pas, et cela se vérifie au classement de l’ASSE. Comme les Stéphanois, Le Havre joue son avenir en Ligue 1 et ne fera rien pour faciliter la manœuvre des Verts, qui espèrent sortir de la zone rouge.