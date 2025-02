ASSE Mercato : Le recrutement hivernal de Kilmer Sports Ventures laisse craindre le pire !

Le groupe propriétaire de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures, est sévèrement critiqué pour son recrutement hivernal jugé maigre, relativement à l’assise financière des responsables, mais surtout à la menace de relégation du club en Ligue 2.

L’ASSE inquiète : un mercato trop timide pour le maintien ?

L’ASSE a recruté seulement deux joueurs pendant le mercato d’hiver : Irvin Cardona et Maxime Bernauer. Ils sont prêtés, avec option d’achat, respectivement par le FC Augsbourg et le Dinamo Zagreb. Cela, à la grande surprise de Rolland Courbis. « C’est quand même étonnant », a-t-il confié sur la Chaîne L’Équipe.

Le technicien français est surpris du mercato d’hiver du groupe canadien, car l’AS Saint-Etienne, barragiste après 20 journées de championnat, est menacée de relégation en Ligue 2. De ce fait, il s’attendait à un recrutement conséquent, avec des renforts de premier choix, capables d’apporter un plus et d’aider l’équipe d’Eirik Horneland à assurer son maintien en Ligue 1.

Le consultant sportif est d’autant plus étonné que Larry Tanenbaum, le grand patron de l’ASSE, a suffisamment les moyens d’investir dans le mercato.

« Avec la vente du club, le nouveau propriétaire et la nouvelle direction, on pensait que l’AS Saint-Étienne avait de l’argent et était capable de se renforcer. On pensait que, par rapport au passé, le club allait être capable de se renforcer. C’est quand même un mercato hivernal étonnant pour les Verts », s’est étonné Rolland Courbis.

L’AS Saint-Etienne sérieusement menacée de relégation en Ligue 2

Photo : Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE

En d’autres termes, l’ASSE ne s’est pas renforcée suffisamment pour mieux rivaliser avec ses adversaires dans la course au maintien dans l’élite, malgré la première partie de saison catastrophique de l’équipe stéphanoise.

Il faut rappeler que l’AS Saint-Etienne (18 points) est à la lutte avec le Havre AC (14 points), Montpellier HSC (15 points), le Stade Rennais (20 points) ou encore le FC Nantes (21 points), à 14 journées de la fin du championnat.

Les Stéphanois ont la deuxième pire défense avec 43 buts concédés et la deuxième plus mauvaise attaque avec seulement 19 buts marqués. Ils ont déjà concédé 12 défaites en 20 matchs disputés.