PSG Barcelone : les Parisiens fixés sur le prix de Fermín López

Depuis avril 2024, le PSG et le FC Barcelone ne se sont plus affrontés, mais un possible choc pourrait avoir lieu cette saison en Ligue des Champions. En attendant, les deux clubs pourraient prochainement entamer des discussions autour d’un jeune talent que Paris convoite : Fermín López.

PSG Barcelone : Fermín López, une cible de choix pour Paris

Formé au FC Barcelone, Fermín López est aujourd’hui l’un des joueurs les plus convoités en Europe et par le PSG grâce à ses performances remarquables. Le milieu de terrain espagnol de 21 ans évolue avec l’équipe première depuis juillet 2023, mais c’est véritablement sous la direction d’Hansi Flick cette saison qu’il s’est imposé comme un élément clé du Barça.

Depuis son arrivée l’été dernier, le technicien allemand de 60 ans a misé sur les talents issus de La Masia. Plusieurs jeunes joueurs formés au club brillent aujourd’hui sous ses ordres, et Fermín López ne fait pas exception. Le natif d’El Campillo affiche déjà un bilan impressionnant de 5 buts et 5 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues.

Polyvalent, il peut évoluer en tant que milieu relayeur, meneur de jeu ou encore ailier gauche, ce qui en fait un profil très recherché sur le marché des transferts. C’est précisément cette polyvalence qui aurait attiré l’attention du PSG, qui souhaiterait le recruter dès l’été prochain.

Logo du PSG

Le Barça prêt à vendre Fermín López pour 50 M€ ?

D’après les informations du média El Nacional, Luis Enrique serait tombé sous le charme de Fermín López et le verrait comme une pièce maîtresse de son projet pour la saison prochaine. Ainsi, le PSG et le FC Barcelone pourraient rapidement entamer des négociations pour un éventuel transfert.

Toujours selon la même source, le Barça ne serait pas opposé à un départ de Fermín López, mais exigerait une indemnité de transfert de 50 millions d’euros avant d’accepter toute offre. De son côté, le PSG pourrait passer à l’offensive afin de s’offrir cette pépite espagnole qui continue de monter en puissance sur la scène européenne.

Une nouvelle bataille Paris-Barça en vue sur le marché des transferts ?

Avec un intérêt grandissant de la part de Luis Enrique et du PSG, le dossier Fermín López pourrait être l’un des feuilletons du prochain mercato estival à suivre de près. Reste à savoir si Paris sera prêt à répondre aux exigences du FC Barcelone pour s’attacher les services du jeune talent espagnol.