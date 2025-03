PSG Lyon : Victoire du Paris SG sur l’OL et réconciliation surprise entre Textor et Al-Khelaïfi

Le PSG et Lyon ont doublement réglé leurs comptes la semaine dernière. Les deux équipes, dont les présidents étaient à couteaux tirés sur la question des droits TV, se sont affrontées au Groupama Stadium. À l’issue de la rencontre, John Textor a décidé de faire la paix avec Nasser Al-Khelaïfi.

Droits TV : Le clash PSG Lyon se termine en réconciliation

L’avant-match entre le PSG et Lyon a été marqué par des attaques verbales entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi au sujet de l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1. Selon les informations révélées par L’Équipe et France 2, le président de l’Olympique Lyonnais s’était farouchement opposé à son homologue du Paris Saint-Germain lors d’une réunion houleuse entre dirigeants de clubs de Ligue 1, tenue le 14 juillet 2024.

Mais depuis le choc entre le PSG et Lyon, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, la hache de guerre semble enterrée.

« Je n’ai rien de personnel contre lui (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr). Je souhaite juste que tous les clubs soient en règle avec le droit européen. En ce sens, je ne me bats pas que pour l’OL, mais pour toute la Ligue », a-t-il expliqué, avant de préciser : « Mon chapeau de cow-boy ? C’était juste un message amusant pour Nasser, qui m’a traité de cow-boy, rien de plus ».

John Textor reconnaît la supériorité du PSG face à Lyon

Comme lors du match aller perdu au Parc des Princes (3-1), l’OL s’est à nouveau incliné face au Paris SG à Décines (2-3). Sur un ton empreint de fair-play, John Textor a reconnu la supériorité des Parisiens.

« C’était excitant de voir notre équipe se battre. On a eu tellement de problèmes en dehors du terrain, en particulier cette semaine, c’est vraiment formidable de voir un super match de football où nous avons lutté fort. Je pense qu’on a beaucoup appris de notre équipe », a-t-il confié.