Angers SCO : Alexandre Dujeux critique l’arbitrage après la lourde défaite contre Toulouse FC

Dans sa lutte pour le maintien, Angers SCO a été freiné ce week-end par le Toulouse FC. Les hommes d’Alexandre Dujeux se sont lourdement inclinés (0-4) face à une équipe toulousaine bien en place. Après la rencontre, l’entraîneur angevin a reconnu la supériorité de son adversaire, tout en pointant du doigt certaines décisions arbitrales, notamment celles de Jérémy Stinat.

Alexandre Dujeux critique l’arbitrage après la défaite d’Angers SCO

Jusqu’à cette rencontre, Angers SCO n’avait plus perdu depuis le 9 février, une série positive qui lui avait permis de s’éloigner légèrement de la zone rouge (13e, 27 points). Toutefois, cette dynamique a été brutalement interrompue par le TFC, qui s’est imposé largement (0-4).

En conférence de presse, Alexandre Dujeux a admis la supériorité de l’adversaire : « On a fait un mauvais match. On perd logiquement face à une bonne équipe. On n’a pas été à la hauteur et on s’est trop exposé sur des contres. » Cependant, l’entraîneur d’Angers SCO a exprimé son mécontentement concernant certaines décisions arbitrales, notamment sur l’action ayant mené au premier but toulousain :

« Il y avait une faute sur Himad Abdelli au début de l’action, et l’arbitre a levé son drapeau. Je ne sais pas si cela aurait changé notre manière de défendre, mais j’ai encore du mal à comprendre ce premier but. Je pense que cela a pesé sur le moral des joueurs en deuxième mi-temps. »

🗣️ | Alexandre Dujeux : « On a logiquement perdu ! » #SCOTFC pic.twitter.com/AuFmyd1bE3 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

Des blessures qui compliquent la tâche d’Angers SCO

Au-delà de cette lourde défaite, Alexandre Dujeux regrette également l’absence de plusieurs joueurs cadres, un facteur qui a pesé sur la performance de son équipe. Il espère les récupérer rapidement afin de poursuivre la lutte pour le maintien :

« On a beaucoup donné ces deux derniers mois pour engranger des points, et on l’a fait. Aujourd’hui, on fait face à de nombreuses absences, et ce n’est pas évident. Pour les dix prochains matchs, nous aurons besoin de tout le monde. Il faudra tirer des leçons de cette rencontre pour repartir de l’avant. Malgré la fatigue et les blessures, nous devons faire mieux. Cette équipe a montré de belles choses depuis le début de l’année 2025. La Ligue 1 est exigeante, et nous devons être à 100% jusqu’au bout. »