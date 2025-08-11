Mercato OL : Un annonce forte de Lyon pour son gardien

L’OL attend toujours le successeur de Lucas Perri. À cinq jours du début de la Ligue 1, un gros indice est tombé concernant l’arrivée de Dominik Grief à Lyon.

Mercato : Dominik Grief d’accord pour rejoindre l’OL

L’OL a transféré Lucas Perri, son gardien de but titulaire, à Leeds United contre 16 millions d’euros hors bonus. John Textor avait anticipé le départ du Brésilien en recrutant Matt Turner, mais le profil du portier de Nottingham Forest n’a pas été validé par la nouvelle Direction du club rhodanien. Il a été transféré immédiatement à New England Revolution en MLS.

C’est finalement Dominik Grief que Michele Kang a choisi pour être le dernier rempart des Gones. Il tient déjà un accord contractuel pour rejoindre Lyon. Néanmoins, la nouvelle présidente doit encore trouver un accord avec le RCD Majorque en Espagne. L’Équipe a confirmé une offre de l’Olympique lyonnais, estimée à près de 4 M€, plus des bonus pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros et un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un potentiel future transfert du portier du club majorquin.

L’OL bouce les derniers détails du transfert de Greif

Interrogé sur le dossier Dominik Grief, Matthieu Louis-Jean a confirmé l’imminence de l’arrivée de l’international Slovaque (5 sélections). « Nous sommes dans les derniers détails avec Majorque et on a la volonté qu’il nous rejoigne au plus vite », a-t-il indiqué. Le successeur de Lucas Perri sera la 5e recrue estivale de l’OL. Il débarquera après Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Sulc et Tyler Morton.

Plus globalement, le Directeur technique lyonnais estime cette première phase du mercato satisfaisante. « Avec les arrivées de Tyler (Morton) et Pavel (Sulc), on est passés à la vitesse supérieure et ça va continuer. Ils s’intègrent très bien au groupe, car on a aussi travaillé sur la mentalité. On s’est basés sur le projet de jeu du coach et on a travaillé ensemble sur des critères bien particuliers par rapport à ses besoins », a-t-il commenté.